Согласно данным Министерства социальной политики, из-за дискриминационного отношения размеры зарплат мужчин и женщин могут отличаться на 25%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль констатирует, что в украинском обществе до сих пор наблюдается дискриминационное отношение работодателей к работникам-женщинам.

Об этом он сказал во время выступления на IV Украинском женском конгрессе.

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Говоря о равных возможностях для женщин и мужчин на рынке труда, Шмыгаль заметил: "Если равенство прав и обязанностей женщин и мужчин юридически одинаковы, то равенство возможностей все еще требует серьезной работы. К сожалению, в нашем обществе все еще существует дискриминационное отношение работодателей к работникам-женщинам. Министерство социальной политики отмечает, что только в вопросе заработной платы это приводит к разрыву примерно в 25%".

По его словам, четверть зарплаты женщины недополучают "из-за предвзятости, из-за "мужских" и "женских профессий, из-за декретов, из-за возраста, внешности, даже характера".

"А что в итоге? Это мешает всем украинцам становиться богаче и успешнее", - сказал Шмыгаль.

По его словам, неоднократно было доказано, что расширение прав и возможностей, достижения равенства прав женщин и мужчин оказывает существенное положительное влияние во всех сферах, а также способствует экономическому росту страны в целом.

Глава правительства также отметил, что за минувший год Украина поднялась в Индексе гендерного разрыва Global Gender Gap Report на 6 ступеней и заняла 59-е место.

"Эксперты проанализировали 153 государства, учитывая национальные статистические данные, уровень достижений и возможностей мужчин и женщин относительно экономического участия, карьерных перспектив, политических прав, здоровье и даже продолжительности жизни, образования. Это очень хороший темп для Украины, и он не остановится, потому что наше общество не остановится в своих устремлениях и целях", - сказал Шмыгаль.

Идея Меркель

23 ноября 2020 года коалиционное правительство ФРГ согласовало законопроект об обязательной квоте для женщин в высших руководящих органах публичных компаний страны. По соглашению, достигнутому партией ХДС Ангелы Меркель и ее коалиционными партнерами из СДПГ, в правление публичной компании, состоящее из более чем трех членов, должна входить как минимум одна женщина.

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Автор: УНИАН