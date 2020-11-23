Этот шаг вызвал недовольство части немецкого бизнеса, который считает его неоправданным вмешательством со стороны государства.

Коалиционное правительство ФРГ согласовало законопроект об обязательной квоте для женщин в высших руководящих органах публичных компаний страны.

Об этом сообщает The Guardian.

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Как пишет издание, по соглашению, достигнутому партией ХДС Ангелы Меркель и ее коалиционными партнерами из СДПГ, в правление публичной компании, состоящее из более чем трех членов, должна входить как минимум одна женщина.

Издание отмечает, что ранее действовавшая система добровольных обязательств компаний по соблюдению гендерного равенства не достигла успеха.

Кроме того, законопроект предполагает введение 30% доли для женщин в советах директоров компаний с мажоритарной долей государства.

Также дополнительная квота будет введена для «корпораций публичного права», таких как медицинские страховые компании и учреждения пенсионного страхования и страхования от несчастных случаев, а также Федерального агентства занятости.

Как отмечает издание, этот шаг вызвал недовольство части немецкого бизнеса, который считает его неоправданным вмешательством со стороны государства.

Гендерное равенство в мире

17 февраля 2020 года Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил о том, что готов рассмотреть вариант призыва женщин в армию.

3 сентября 2020 года конфедерация футбола Бразилии приняла решение уравнять выплаты членам мужской и женской сборных по футболу.

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Автор: УНИАН