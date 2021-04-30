В ближайшие недели служба поддержки будет создана и для работников Гостаможслужбы (инспекторов).

Государственная таможенная служба Украины в пятницу, 30 апреля, запустила онлайн-службу поддержки (HelpDesk) для бизнеса в тестовом режиме.

Как сообщила пресс-служба ведомства, система разработана и внедряется при поддержке Программы ЕС по поддержке управления государственными финансами (EU4PFM).

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Отмечается, что HelpDesk будет поддерживать все новые процессы Гостаможслужбы, в том числе - все новые сервисы.

Первым направлением выбрали NCTS - систему, которая вводится в Украине для присоединения к европейской Конвенции о процедуре общего транзита.

В марте 2021 года NCTS была запущена на всеукраинском уровне.

«В 2021-2022 гг. Гостаможслужба запланировала обновить большую часть таможенных процессов благодаря внедрению новых IT-решений. Это касается как внутренних процессов таможни (таможенного оформления, управления рисками), так и практически всех сервисов. В то же время запускаются новые таможенные процессы в рамках евроинтеграционных обязательств Украины", - цитирует пресс-служба заместителя главы Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентиса.

По словам Ентиса, запуск большого перечня новых IT-продуктов требует новых решений для поддержки бизнеса, которые позволят оперативно решать проблемы и предоставлять бизнесу необходимую информацию о новых сервисах и процессах.

Согласно сообщению, HelpDesk реализован на базе open-source решения, что позволяет Гостаможслужбе развивать сервис под свои потребности.

"Такое решение было принято из-за отсутствия необходимого финансирования IТ-направления, при этом потребность в создании этого сервиса была насущная", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие недели будет создан HelpDesk и для работников Гостаможслужбы (инспекторов).

NCTS

Система NCTS – общеевропейская компьютеризированная система управления транзитными грузами. Система была разработана на основе стандарта UN/EDIFACT для электронного документооборота.

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Автор: Богдан Слуцкий