По словам самих заказчиков, совершать покупки в сети удобнее, так как есть время подумать, сравнить цены в разных магазинах и не нужно при этом тратить на покупку много времени.

С начала карантина украинцы начали более активно совершать покупки в интернете.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

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Как говорится в сюжете, спектр товаров, которые украинцы заказывают в интернет-магазинах огромен: начиная от косметики и заканчивая верхней одеждой.

По словам самих заказчиков, совершать покупки в сети удобнее, так как есть время подумать, сравнить цены в разных магазинах и не нужно при этом тратить на покупку много времени.

В то же время, владельцы и продавцы магазинов отмечают, что пандемия стала для них серьезным испытанием, которое подтолкнуло их к ведению своих сайтов.

Магазины, которые раньше либо вообще не имели своих сайтов, либо вели их нерегулярно, были вынуждены уйти в онлайн. По словам продавцов магазинов одежды, с начала пандемии, охват аудитории сайтов увеличился в пять раз.

С начала марта в Украине в интернете массово начали покупать одежду, маски и антисептики, товары для дома и гаджеты для работы на удаленке.

В то же время, увеличились случаи мошенничества в интернете. По информации Госпотребслужбы за 9 месяцев карантина было получено 1200 жалоб по поводу мошенничества со стороны продавцов.

В Госпотребслужбе рекомендуют перед оформлением заказа в интернете проверить подлинность предпринимателя в реестре предпринимателей.

Однако, по словам юристов, многие продавцы работают в Украине без регистрации и даже создание сайта не является доказательством того, что предприниматель зарегиcтрировал свою деятельность. В этом случае покупатели никоим образом не защищены от возможного мошенничества со стороны продавцов.

Локдаун в Украине: что известно

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня. В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, была запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, заведений размещения, в том числе отелей (кроме выполняющих социальные функции). С 10:00 до 12:00 - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров. Карантин выходного дня действовал до 30 ноября.

2 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров не будет продлевать действие карантина выходного дня, в то же время на территории всей страны будут действовать ограничения оранжевой зоны.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.

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Автор: УНИАН