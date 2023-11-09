Теперь отправителю не нужно лишний раз приходить в отделение "Укрпочты", чтобы купить марки, и тратить время на оформление отправлений.

В Украине стала доступной электронная марка для заказных писем. Применение электронной марки дает возможность отследить все операции отправления онлайн, отображать статус и историю отправления в "личном кабинете" пользователя, сократить расходы на использование почтовых марок и подготовку писем.

Как говорится в сообщении на сайте "Укрпочты", теперь отправителю не нужно лишний раз приходить в отделение "Укрпочты", чтобы купить марки, и тратить время на оформление отправлений.

Электронная марка - это новый сервис для заказных писем, с помощью которого теперь можно заказать, загрузить и распечатать марку на обычном принтере дома или в офисе всего за несколько минут.

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Сервис призван улучшить контроль доставки заказных писем. Как заявляют в "Укрпочте", услуга электронной марки будет интересна прежде всего для крупных государственных учреждений, а также юристов, нотариусов, которые отправляют корреспонденцию в больших объемах.

Сейчас электронная марка доступна только для заказных писем. Но в 2024 году воспользоваться услугой смогут украинцы, которые будут отправлять обычные письма.

Чтобы сгенерировать электронную почтовую марку, необходимо войти в "личный кабинет" на сайте "Укрпочты", создать письмо и оплатить стоимость почтового отправления с помощью банковской карты.

У корпоративных клиентов есть возможность оплатить созданные заказные письма за счет аванса.

Элетронная марка

Знак почтовой оплаты, который в виде QR-кода наносится на письма, почтовые карточки, содержит информацию об индексе получателя, дату создания почтового отправления, вес, номер отправления и подтверждает оплату услуг почтовой связи.

Широко используется в Великобритании, США, Германии, Ирландии.

Внедрение электронной марки стало возможным благодаря Закону Украины "О почтовой связи", который вступил в силу 25 мая 2023 года. Закон стал основой для внедрения новых услуг, связанных с ИТ-технологиями, в частности новых средств оплаты и способов доставки отправлений.

Война Украине и "Укрпочта"

В сентябре 2023 года "Укрпочта" презентовала почтовый выпуск "Оружие Победы. Мир с Украиной".

В октябре 2023 года "Укрпочта" ввела в обращение первую марку во время полномасштабной войны, посвященную военной награде - "Крест боевых заслуг".

1 ноября 2023 года "Укрпочта" представила новую марку, посвященную железнодорожникам.

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