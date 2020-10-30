Представители Минэкономики и ЕС отметили прогресс в диалоге о заключении соглашения о "промышленном безвизе".

Предварительная оценочная миссия Евросоюза относительно готовности Украины к подписанию соглашения о "промышленном безвизе" начала работу в стране.

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Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"29 октября во время онлайн-встречи торгового представителя Тараса Качки с членами представительства ЕС в Украине, Генерального директората Еврокомиссии по вопросам внутреннего рынка, промышленности, предпринимательства и МСБ достигнуты договоренности о начале работы предварительной оценочной миссии ЕС относительно готовности инфраструктуры качества Украины к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (соглашение АСАА, "промышленный безвиз")", - сказано в сообщении.

В Минэкономики подчеркнули, что стороны отметили прогресс в диалоге относительно заключения соглашения и договорились активизировать совместную работу.

Что этому предшествовало

Украина надеется на особый формат партнерства в рамках инициативы Европейского Союза "Восточное партнерство", а также заинтересована в заключении АСАА – соглашения о так называемом "промышленном безвизе", который станет значительным шагом на евроинтеграционном пути.

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Автор: Анна Нагорная