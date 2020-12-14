Миллионы людей остались без средств к существованию.

На фоне пандемии COVID-19 и карантина в Украине сложилась трагическая ситуация в ресторанном бизнесе.

Об этом говорится в исследовании "Последствия эпидемии COVID-19 и карантинных мероприятий для ведущих секторов экономики Украины", которое проводилось при участии "Центра прикладных исследований", Фонда Конрада Аденауэра в Украине и ЭП.

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Согласно результатам исследования, в Киеве был закрыт каждый четвертый проект.

"В ресторанах ситуация де-факто трагическая. Объекты были закрыты, ни одного ресторана нет прибыльного в этом году. В этом секторе мы потеряли до 350 рабочих мест за этот год", - заявил владелец ресторанов "Прага", "Montecchi Capuleti", "Marlin" Игорь Тынный.

"Что касается ресторанов - я думаю, что в Киеве на данный момент умер каждый 4-й проект. А в городах, где меньше скопления населения, ситуация в разы хуже. Миллионы людей остались без средств к существованию", - подчеркнул он.

Тынный также раскритиковал введение локдауна весной и политику Кабмина по карантинних ограничениях.

"С самого начала локдаун в том виде, в котором он был сделан, с остановкой некоторых индустрий, был абсолютно бессмысленным. Каждое утро я вижу напичканные людьми маршрутки, которые везут людей на работу. Там шансы заразиться COVID больше, чем в премиальном ресторане, которому сейчас будет запрещено работать, а в маршрутку как лезли, так и будут лезть, и никто этого не остановит", - заявил ресторатор.

"Мне кажется, что был выбран ошибочный путь и ложный путь выбирается сейчас. Почему власть вводит карантин с начала января? Да потому что власть не сможет проконтролировать и заставить людей сидеть дома, не праздновать новогодние праздники. Оценка действий правительства в борьбе с COVID - сверхнизкая, они просто копируют опыт более богатых стран, не понимая, что мы себе этого не можем позволить априори", - сказал бизнесмен.

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Автор: УНИАН