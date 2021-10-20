Компания "Киевгума" провела собственное расследование в связи с уголовным производством, открытым по факту установления несоответствия продукции якобы производства ООО "Киевгума" требованиям ДСТУ 2805-94, что якобы привело к растрате бюджетных средств.

По итогам расследования компания пришла к выводу, что дело против нее "заказали" конкуренты, говорится в сообщении на официальной странице компании "Киевгума" в Facebook.

"Со дня визита силовиков прошло больше месяца. В течение этого времени правоохранители ни разу с нами не связались – нам не предъявлено подозрений, не предоставлено каких-либо документов! За месяц со стороны правоохранителей не было никаких действий, и мы понимаем почему – они не имеют никаких оснований, никаких доказательств", – говорится в сообщении.

В "Киевгуме" заявляют, что многочисленные обращения компании и бизнес-ассоциаций, членами которых она является, в адрес Генпрокуратуры, СБУ, МВД, НИИ "Эластик" и "Укрзализныци" остались без ответа.

"Что ж, к сожалению, это характерная особенность чиновников нашего государства. Мы же, в отличие от силовиков и чиновников, не сидели, сложа руки, а провели собственное "расследование", – отметили в компании.

В частности сообщается, что генеральный директор ООО "Киевгума" Андрей Острогруд лично встретился с руководством НИИ "Эластик", выводы лабораторных исследований которого и стали основанием для проведения осмотра компании правоохранителями.

"Представители лаборатории, конечно, "неофициально" в частном разговоре намекнули, что заказала экспертизу и предоставила образцы частная компания. Поэтому кто именно является заказчиком всего этого действа – остается открытым для общественности вопросом. Хотя мы давно знаем, кто именно из конкурентов и в связи с чем пытается отстранить "Киевгуму" от государственных закупок...", – говорится в заявлении компании.

Справка: "Киевгума" – один из крупнейших в Украине производителей с ассортиментом более 4000 изделий. Изготавливает изделия из резины, латекса, силикона, ТЭП, ПВХ и пластмассы. На территории предприятия действует собственная аккредитованная лаборатория, проектно-конструкторский отдел, инструментальный цех по изготовлению оснастки, четыре производственных цеха и работают сотни людей.

Автор: Григорий Бондарь