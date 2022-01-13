По сравнению с соответствующим периодом 2020 года, в 2 раза выросло количество договоров ипотеки.

За 11 месяцев 2021 года украинские банки выдали 9,7 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 7,9 млрд грн.

Как сообщила пресс-служба Национального банка, об этом свидетельствуют результаты очередного опроса банков об объемах предоставленных населению ипотечных кредитов.

Отмечается, что, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, новое ипотечное кредитование удвоилось по количеству договоров и выросло в 2,4 раза в денежном выражении.

В частности, в ноябре 2021 года банки выдали 1 025 ипотечных кредитов на общую сумму 845 млн грн.

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"Новые кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости остаются главным двигателем рынка: в ноябре их доля составляла около 90% от всех выданных ипотечных кредитов. Рынок ипотечного кредитования остается концентрированным: пять самых активных банков заключили 90% новых сделок", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, средняя сумма договора в ноябре выросла до 824,8 тыс. грн по сравнению с 803,9 тыс. грн в октябре.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составляла в отчетном месяце 15,5% на первичном рынке и 13,5% – на вторичном. Несмотря на то, что в ноябре, по сравнению с октябрем, ставки несколько выросли, с начала года они все же снизились на 1,4 п. п. и на 0,4 п. п. соответственно.

Ипотека в Украине:

27 января 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставленным заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, получившим ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 уполномоченных банков подписали соглашения в рамках программы "Доступная ипотека 7%".

По состоянию на 25 ноября 2021 года уполномоченные банки по выполнению Государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписали 1135 кредитных договоров на общую сумму 987 млн грн, при чем как на первичном (24,46%), так и вторичном (75,54%) рынках.