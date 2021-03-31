Федоров рассказал, как работает приложение.

Мобильное приложение "Дия" сейчас настолько защищено, что попытки его взломать не увенчались успехом.

Об этом заявил ТСН вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы предусмотрели все. "Дия" сегодня - один из самых безопасных IT-продуктов в Украине, которые вообще существуют. Она не хранит приложение, не хранит персональных данных. То есть" действие" отражает уже то, что есть в базах данных, реестрах граждан", - говорит чиновник.

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Он напомнил, что Минцифры ранее проводило конкурс, предлагая сломать "Дию" и получить миллион гривень.

"Хакеры со всего мира пытались что-то найти и не нашли. Поэтому "Дия" защищена. Мы видим, как ломают Facebook, Google, и мы 80% времени тратим на безопасность", - заверил Федоров.

Что этому предшествовало:

Накануне Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон "О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус". Таким образом Украина стала первой в мире страной, которая приравняла электронные паспорта бумажные.

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Автор: Юрий Годован