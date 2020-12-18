Правительство приняло решение продлить действие постановления от 17 августа нынешнего года.

Кабинет министров Украины на год продлил действие специальных пошлин на некоторые категории товаров из Российской Федерации.

Об этом на канале в мессенджере Telegram сообщили представители пресс-группы Гостаможенной службы.

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Согласно тексту сообщения, правительство приняло решение продлить действие до конца 2021 года постановления от 17 августа нынешнего года.

"Реализация постановления в целом является ответом РФ на применение ею торговых и ограничительных мер в торговле против Украины. Предусмотренные постановлением положения будут способствовать обеспечению защиты национальных интересов и безопасности Украины, в частности подтверждают признание РФ как государства-агрессора", ‒ заявили таможенники.

Товары, подпадающие под спецпошлины:

тяжелые дистилляты (газойли);

газы сжиженные;

все типы угля кроме антрацитового, битумизированного, коксового.

Хронология событий

16 декабря 2015 года президент Российской Федерации подписал указ «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины», а 25 декабря Совет федерации РФ одобрил федеральный закон «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины».

В декабре 2015 года Кабинет министров утвердил ряд торговых контрмер в отношении российских товаров, а также утвердил перечень российских товаров, запрещенных к импорту в Украину.

25 ноября 2020 года Кабинет министров продлил до конца 2021 года действие своего постановления от 30 декабря 2015 года, которым были введены повышенные импортные пошлины на товары из России.

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Автор: УНИАН