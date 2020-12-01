Не в последнюю очередь это обусловлено тем, что в нынешнем году ввиду пандемии сложилась уникальная ситуация, когда цены на газ упали до минимума за десятилетия, а стоимость удобрений на внешних рынках снизилась лишь на 15-20%.

Николай Парсентьев, недавно назначенный на должность и.о. главы правления - директора ОПЗ, в интервью "РБК Украина" оценил состояние предприятия, а также очертил вызовы и задачи, которые стоят перед обновленным руководством.

"Отмечу, что по сравнению с 2018 и первой половиной 2019 года, когда завод простаивал, предприятие находится в неплохом состоянии. Самое главное - завод уже более года находится в режиме бесперебойной работы, восстановлены порядка 15-20% рабочих мест, сокращенных в период простоя, понемногу растут заработные платы и погашаются долги перед "Нафтогазом", пускай далеко не теми темпами, которыми бы хотелось. В особенности принимая во внимание тот факт, что долги перед "Нафтогазом" на уровне 2,2 миллиарда гривень.

В 2020 году ОПЗ удалось установить ряд рекордов по объемам производства и экспорта продукции за последние 5 лет. Не в последнюю очередь это обусловлено тем, что в нынешнем году ввиду пандемии сложилась уникальная ситуация, когда цены на газ упали до минимума за десятилетия, а стоимость удобрений на внешних рынках снизилась лишь на 15-20%. Вероятно, вы помните, как президент Владимир Зеленский летом нынешнего года, находясь с рабочим визитом в Одесской области, заявил о том, что ОПЗ находится в прекрасном состоянии", - заявил Парсентьев.

Действующий договор на поставку давальческого сырья для ОПЗ истекает в конце 2020 года, потому юридическая служба завода и отдел снабжения занимаются разработкой условий конкурса по отбору давальца для обеспечения бесперебойной работы предприятия на следующий год, заявил Парсентьев.

"По состоянию на сегодня разработкой условий нового конкурса занимаются соответствующие подразделения ОПЗ, и это приоритетная задача, поставленная Фондом госимущества. Ее выполнение позволит ОПЗ уверенно смотреть в 2021 год, обладая гарантиями обеспечения сырьем и планомерных отгрузок. Мы будем привлекать участников рынка удобрений и газа для консультаций, к обсуждению разработки порядка проведения конкурса.

Напомню, что действующий давальческий договор истекает в конце нынешнего года. Если у завода будет отсутствовать давальческий контракт на 2021 год, мы вернемся в период 2018 года, когда завод простаивал, квалифицированные кадры искали лучшей судьбы за границей, и в целом будущее ОПЗ оказалось под большим знаком вопроса. Запуск после простоя такого предприятия, как ОПЗ, это существенные финансовые затраты, около 2 миллионов долларов, которые кто-то должен будет взять на себя. Перекладывать эти затраты на завод и тем более на госбюджет в нынешние непростые для страны времена было бы в высшей степени безответственно", - отметил Парсентьев.

В 2020 году на ОПЗ происходила подготовка к приватизации, а в 2021 году может состояться приватизационный аукцион.

"Предприватизационная подготовка велась на протяжении 2020 года, пускай она и была несколько скорректирована карантинными ограничениями, введенными весной нынешнего года. Не так давно Кабмин вернул Фонду госимущества средства для подготовки к приватизации, потому есть все предпосылки для того, чтобы данный процесс активизировался. Советником по приватизации ОПЗ является известная международная компания Pericles Group Advisory, а аукцион предварительно планируется на 2021 год.

На данный момент наша задача в рамках предприватизационной подготовки - обеспечивать его стабильную работу, повышать рентабельность и выполнять социальные обязательства, таким образом обеспечивая рост стоимости предприятия и интерес к нему со стороны потенциальных инвесторов. Согласен с мнением Президента и Правительства относительно того, что ответственный компетентный инвестор способен придать ОПЗ дополнительный импульс развития, что позволит увеличивать отчисления завода в бюджеты всех уровней и расширять социальный пакет для сотрудников предприятия", - заявил Парсентьев.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН