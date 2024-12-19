Отмечается, что число людей, у которых проблемы с базовыми навыками, увеличивается.

Уровень знаний детей по математике и чтению "значительно ухудшился" в большинстве стран Европейского союза. Это представляет собой огромный риск для экономики в будущем.

Издание Politico пишет, что показатели неуспеваемости - когда учащиеся не достигают минимального уровня знаний - росли на протяжении последних 12 лет, а в 2022 году произошло резкое снижение базовых навыков, возможно, в результате закрытия школ из-за пандемии.

В настоящее время Евросоюз находится далеко от своей цели по снижению уровня неуспеваемости до 15% к 2030 году. Почти каждый третий 15-летний подросток не имеет базовых навыков в математике, а каждый четвертый не может достичь минимального уровня по чтению и естественным наукам.

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Низкая успеваемость несет угрозу производительности труда и конкурентоспособности в среднесрочной перспективе. Работодатели же утверждают, что наличие квалифицированных работников имеет решающее значение, и указывают на то, что нехватка рабочей силы сдерживает способность компаний наращивать производство.

"Таким образом, хорошо функционирующие и эффективные системы образования и подготовки имеют решающее значение для обучения молодежи и взрослых навыкам, необходимым на рынке труда, для получения качественных рабочих мест, в том числе с учетом масштабных преобразований, с которыми сталкивается ЕС", - говорится в сообщении.

Самые низкие показатели успеваемости по математике - в Болгарии, на Кипре и в Румынии. Более бедные ученики по всему ЕС учатся гораздо хуже: в 2022 году почти половина из них не будет успевать по математике, что "значительно больше, чем 38,2 % в 2018 году".

Однако снижение успеваемости коснулось и более обеспеченных детей. Существует проблема нехватки квалифицированных учителей, "усугубившаяся в последние несколько лет, в частности, пандемией COVID-19".

Правительства ряда стран принимают меры: Финляндия вводит более обязательные уроки, а Нидерланды планируют выделять по 500 евро на каждого ученика школам, готовым улучшить свои базовые навыки.

Экономический кризис в Европе - последние новости

После пяти лет стагнации экономика Германии сократилась на 5% в сравнении с допандемическими темпами роста. Большую часть дефицита будет трудно восстановить из-за структурных ударов, в частности, в энергетической сфере и автомобильной промышленности.

Эксперты считают, что проблемы крупнейшей экономики Европы вскоре распространятся по Евросоюзу.

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