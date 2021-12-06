Также президент Владимир Зеленский анонсировал решение жилищного вопроса для всех военнослужащих.

В следующем году все ветераны войны, которым необходимо жилье, получат квартиры.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на торжественных мероприятиях по случаю 30-й годовщины Вооруженных сил Украины в Харькове, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

По его словам, украинский народ гордится своими ветеранами, и в следующем году, впервые с 2014-го, будет полностью закрыта очередь на квартиры для всех ветеранов войны на востоке.

"А сразу после этого начнем такой же процесс для всех наших военнослужащих. Мы гордимся ими всеми", – сказал Зеленский.

Читайте такжеВ Запорожье установили "боевой" железный трон с Востока (видео)Как сообщал УНИАН, 3 декабря министр обороны Алексей Резников заявил, что в настоящее время более 40 тыс. военных стоят в очереди на получение жилья, и Министерство обороны предложит пакет решений по решению этого вопроса.

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Автор: Виктория Токарева