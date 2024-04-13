Марки выпустили при содействии Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Укрпочта выпустила новые почтовые марки "Оружие победы. Made in UA". Об этом сообщила Укрпочта в пресс-релизе, который получил УНИАН.

Почтовый блок состоит из шести марок, на которых изобразили новейшие украинские образцы вооружений. Дизайнерами коллекции выступили Сергей и Александр Харуки.

На марках присутствуют изображения разведывательного беспилотника "Shark", ударного БПЛА "Лютый"; FPV-дрона "Эскадрон"; САУ "Богдана"; бронеавтомобиля "Казак" и морского дрона MAGURA V5.

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Коллекция содержит благотворительную составляющую: 30 гривен с каждого почтового блока будут направлены на помощь украинским силам безопасности и обороны.

"Укрпочта организует благотворительный сбор для военных с каждой марки, чтобы поддержать наши силы безопасности и обороны и ускорить Победу. Наше украинское оружие - это лучший способ защитить украинцев от врага", - заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Тираж почтового блока составляет 120 тыс. экземпляров. 13 апреля продукция будет доступна в почтамтах городов - областных центров, в филмагазинах, а также онлайн в Почтовом маркете. Позже марки появятся в отделениях почтовой связи.

Украинские почтовые марки - что интересного

Напомним, в декабре "Укрпочта" совместно с оперативным командованием "Юг" выпустила марки, посвященные украинским защитникам.

А еще раньше, в сентябре "Укрпочта" выпустила почтовую марку, на которой была изображена иностранная военная техника: танки Challenger 2 и Leopard 2, ЗРК Patriot, САУ CAESAR и боевая машина пехоты M2 Bradley.

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