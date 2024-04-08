Новинка будет введена в обращение 13 апреля – в День работника оборонно-промышленного комплекса Украины.

"Укрпочта" анонсировала благотворительный выпуск нового почтового блока с военными марками "Оружие победы. Made in UA". Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

В почтовом блоке – шесть марок с новейшими образцами оружия украинского производства:

разведывательный беспилотный комплекс Shark;

ударный оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс "Лютый";

FPV-дрон "Эскадрон";

самоходная артиллерийская установка (САУ) "Богдана";

бронеавтомобиль "Казак";

морской дрон MAGURA V5.

Новинка будет введена в обращение 13 апреля – в День работника оборонно-промышленного комплекса Украины. При этом уже сегодня украинцы могут предзаказать марки и открытки с оружием, произведенным в Украине на сайте "Укрпочты". А с 13-15 апреля – приобрести в отделениях по всей стране.

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Отмечается, что 30 грн с каждого проданного почтового блока – донат в поддержку Сил безопасности и обороны Украины. Тираж новой почтовой марки составляет 120 тысяч экземпляров. Дизайнеры – Сергей и Александр Харуки.

"Укрпочта" – последние новости

15 февраля 2024 года стало известно, что "Укрпочта" ускорила процесс выдачи посылок. Компания открыла автоматизированный сортировочный терминал. Ранее посылки "Укрпочты" сортировали вручную работники почтенного возраста.

8 марта Национальный банк Украины наказал государственную "Укрпочту", оштрафовав на более 17 млн грн за нарушение требований закона.

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