Украинский бизнес готовится ко второй волне COVID-19 осенью - новых увольнений не избежать

В некоторых секторах компании нацелены на дистанционную работу. Однако немало будет и таких, которые могут "не выжить".

Ожидать улучшения ситуации на рынке труда по крайней мере до конца года не стоит. Об этом предупреждают эксперты. В свою очередь, украинский бизнес не исключает уже осенью введение более жестких ограничений. А это значит - дальнейший рост безработицы в стране, передает "5 канал".

"Если мы говорим именно об оценочном количестве безработных от численности рабочей силы потенциальной, то 10% - это очень оптимистично. Я думаю, что будет по крайней мере на 40% больше ... Это значит, что в количественном выражении - это от 13% до 15%", - предупреждает эксперт программы "Внутренняя и внешняя политика" Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

С ним соглашается управляющий партнер АО "Дмитриева и партнеры" Ольга Дмитриева: «Если будет ухудшение эпидемиологической ситуации, то, безусловно, это может быть связано с новыми увольнениями ... Я лично собираюсь 1 сентября офис переводить на несколько недель на дистанционную работу. Поэтому что я прогнозирую, что будет снова волна заболеваемости. Я не хочу доводить ситуацию до принудительного карантина, я не хочу чтобы мои сотрудники болели".

В похожей ситуации сейчас - большинство предприятий, в частности, малого и среднего бизнеса. В некоторых секторах, как ИТ - нацелены на дистанционную работу. Однако, говорят эксперты, немало будет таких, которые могут "не выжить". И вынуждены будут прибегнуть к очередным сокращениям рабочих мест.

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Автор: УНИАН