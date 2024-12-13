Клиентам компании придется платить больше за услуги связи.

Компания "Укртелеком" с января 2025 года увеличивает тарифы на услуги фиксированной телефонной связи и проводного радио для физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что плата за проводное радио вырастет со 145 грн до 189 грн в месяц (стоимость указана с НДС). Тариф "Простой" увеличится для клиентов компании в цене с 195 до 255 грн. Тариф "Простой Минимальный" - с 195 до 249 грн.

При этом за услуги по тарифу "Домашний Базовый" придется платить 325 грн в месяц вместо 255 грн. Тариф "Домашний Безлимитный" вырастет в цене с 255 до 329 грн.

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В августе 2024 года вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что крупные интернет-провайдеры и мобильные операторы смогут бронировать всех работников.

В ноябре Михаил Федоров сообщал, что в трех городах Украины начинают внедрять новую технологию 5G-связи. Пилотный проект продлится два года и пройдет в два этапа. Во время испытаний специалисты проверят, не влияет ли оборудование 5G на работу военных сетей.

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