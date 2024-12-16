Вопрос не в отсутствии аккумуляторов, а в нежелании операторов устанавливать их.

Мобильные операторы, получая прибыль, не позаботились о своих сетях, из-за чего во время отключения света "ложится" связь.

Александр Федиенко, председатель подкомитета парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, поделился с "Украинским радио" своим мнением относительно выполнения компаниями требований государства по обеспечению бесперебойной работы сетей во время отсутствия электроснабжения из-за российских атак.

По словам Федиенко, качество мобильной связи улучшилось, но он осудил мобильных операторов за то, что, получая 60% прибыли, они не позаботились об устойчивости своих сетей заранее. Устойчивость сетей должна обеспечиваться не только оборудованием, но и аккумуляторами, генераторами и квалифицированным персоналом для обслуживания.

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"Почему-то один сегмент операторов, который у нас в зданиях, об этом позаботились, и они могут держать свои сети трое суток без света, то мобильные операторы вместо того, чтобы заботиться о своих сетях, побежали в Европейскую бизнес-ассоциацию, Американскую торговую палату, начали писать письма, как их "подавляют". Это позорная история", - сказал нардеп.

Федиенко подчеркнул, что эти операторы зарабатывают средства, и должны обеспечивать устойчивость своих сетей, ведь они являются критически важным элементом коммуникационной инфраструктуры страны. Он выразил надежду на то, что парламент примет закон о повышении контроля и ответственности таких операторов связи.

Политик отметил, что закупка необходимого оборудования - это безусловно дорогой процесс, но вопрос не в отсутствии аккумуляторов, а в нежелании операторов устанавливать их. Операторы, особенно крупные игроки, могут найти средства для повышения устойчивости сетей, если бы они действительно стремились к этому. Мобильные операторы год назад должны были понимать риски и готовить свои сети к возможным атакам. Однако они, по его мнению, больше ориентированы на прибыль, а не на обеспечение устойчивости сетей. Он также вспоминает, что крупные операторы лоббировали изменения в налогообложении, что привело к серьезным изменениям для малых и средних бизнесов, хотя цены для мелких операторов остаются неизменными.

"Мобильные операторы крупных игроков пролоббировали то, чтобы уничтожить крупный и средний бизнес. Это изменение формы налогообложения с упрощенной на общую. Однако маленькие и средние операторы не поднимают цены. Они перешли на общую форму налогообложения, но цены не поднимают. Тогда на каком основании это делают крупные операторы?" - отмечает депутат.

Федиенко также прокомментировал вопрос возможной потери лицензий крупными операторами. В частности, он отметил, что недавно одна из компаний подверглась поглощению французскими инвесторами, что свидетельствует об интересе международных игроков к украинскому рынку мобильной связи.

Связь во время отключений света в Украине - главные новости

Летом Государственная служба специальной связи и защиты информации обязала оборудовать станции связи аккумуляторами, которые могут обеспечить автономную работу до 10 часов. Однако полная готовность сетей остается вызовом для украинских операторов из-за регулярных атак врага по энергосистеме.

По словам эксперта в вопросах коммуникаций Александра Глущенко, главные трудности для операторов мобильной связи заключаются в высоких затратах на оборудование, необходимости получения разрешений и обслуживании станций.

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