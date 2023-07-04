Ставка составляет 7% годовых в гривне.

Кабинет министров расширил действие программы льготного ипотечного кредитования "єОселя" на всех граждан Украины, которые не имеют собственного жилья.

Благодаря этому украинцы могут получить кредит в гривне с льготной ставкой в 7% годовым на срок до 20 лет, о чем на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Вносим изменения, благодаря которым участие в программе "єОселя" смогут принять другие украинцы, которые не имеют собственного жилья. Для них будет действовать льготная годовая ставка 7% в гривне. Первый взнос - от 20%, а срок кредитования - до 20 лет", - сказал он.

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По словам главы правительства, эти и другие изменения в условия программы позволят существенно активизировать выдачу ипотеки.

"Мы создаем возможность для украинских семей, нуждающихся в жилье, получить его уже сейчас", - отметил он.

"ЄОселя" - кто может подать заявку и условия ипотеки

С 1 августа приобрести жилье в ипотеку под 7% годовых по льготной государственной программе "ЄОселя" смогут больше категорий украинцев. Пресс-служба "Укрфинжилища" уточняет, кто может подать заявку с августа:

ветераны войны и члены их семей; участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;

внутренне перемещенные лица;

другие граждане Украины, не имеющие собственной жилой недвижимости или в собственности которых меньше 52,5 кв. метра для семьи с одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. метр - на каждого следующего члена семьи.

Отмечается, что для этих категорий граждан будут действовать следующие условия:

фиксированная годовая ставка в гривне - 7%;

первый взнос - от 20%;

срок кредитования - до 20 лет;

приобрести можно квартиру в строящемся доме или не старше 3 лет на момент заключения договора.

Выбрать строящееся жилье граждане смогут только у застройщиков, аккредитованных банками-участниками программы. В рамках "єОселі" допускается кредитование исключительно по таким моделям финансирования, когда покупатель становится владельцем имущественных прав на строящееся жилье при оформлении кредита. Такая модель работы обеспечивает защиту прав заемщиков "єОселі" при покупке квартиры на первичном рынке в строящихся объектах. Аккредитация застройщиков банками в программе будет доступна только тем застройщикам, которые выбрали прозрачные механизмы финансирования строительства.

Ипотека в Украине - в каких областях действует программа "єОселя"

В условиях обеспечения "Укрфинжиллом" программы доступного ипотечного кредитования есть ряд определенных изменений. Так, в частности, увеличен список территорий, на которые распространяется программа.

"Отныне "єОселя" будет доступна на территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, которые не находятся в оккупации и на которых не происходят активные боевые действия. В категорию военнослужащих и силовиков, которые могут взять ипотеку под 3% годовых, добавили детективов и старших детективов Национального антикоррупционного бюро, лиц рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований, детективов и лиц начальствующего состава Бюро экономической безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, для тех военных и силовиков, которые в результате ранения во время боевых задач получили 1,2 группу инвалидности и потеряли свой пост, сохраняется право на компенсацию процентной ставки за счет государства до уровня 3% годовых.

Также отмечается, что программа остается доступной под 3% годовых категорий военнослужащих и силовиков, медиков, педагогов и ученых.

"С октября прошлого года почти 1700 украинских семей получили собственное жилье более чем на 2,3 млрд грн. Банками-партнерами "єОселя" являются "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус банк" и "Sky Bank". Еще несколько банков-партнеров находятся на стадии интеграции с "Дія" и скоро присоединятся к реализации программы", - сообщили в "Укрфинжилище".

Программа доступной ипотеки "єОселя"- что стоит знать

1 октября 2022 г. стартовала государственная программа доступной ипотеки "еоселя". На первом этапе она была доступна для четырех категорий граждан - военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, медиков, учителей, педагогических работников и ученых.

Для них ставка ипотечного кредита составляет 3% годовых. А срок кредита и первоначальный взнос также составляют соответственно 20 лет и 20% от стоимости жилья. Сейчас таких льготных ипотечных кредитов уже выдано на сумму более 1,2 млрд грн.

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