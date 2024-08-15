По итогам этого года по сравнению с 2023-м стоимость жилья может вырасти на 30% по сравнению с 2023-м.

Более 65% приобретений жилья на первичном рынке украинцы осуществляют с помощью рассрочки. Об этом в пресс-релизе сообщила директор по продажам строительной компании GAZDA Марианна Бигунец.

Кроме того, около 30% приобретений жилья осуществляют за его полную стоимость. От 5% приобретений происходит с помощью ипотеки – госпрограммы "єОселя" и совместных ипотечных программ банков и девелоперов.

До начала полномасштабной войны соотношение приобретений жилья по различным финансовым механизмам было несколько иным. Программы рассрочки составляли до 35-40% от общего количества продаж. За полную стоимость жилья было зафиксировано более 50% продаж, а доля ипотеки составляла 10-15%.

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Такие изменения в соотношении различных категорий эксперты связывают с экономической неуверенностью и инфляционными процессами. При этом эксперты прогнозируют, что по итогам этого года стоимость жилья по сравнению с 2023-м может вырасти на 30%.

Также Марианна Бигунец назвала "самые дорогие" города по уровню цен на первичном рынке. Лидерами здесь оказалась столица, а также Одесса, Ужгород и Львов. В этих городах средняя стоимость квадратного метра в зависимости от стадии строительства, класса объекта и площади квартиры варьируется от 42 до 47 тыс. гривен.

Рынок жилья – последние новости

Ранее эксперты рассказали, что будет с ценами на недвижимость до конца лета. Так, по мнению Юрия Пита, из-за низкого спроса на рынке первичной и вторичной недвижимости существенного подорожания квадратных метров не будет.

Также сообщалось, что наиболее дорогие квартиры на первичном рынке в Киеве продают в Печерском, Шевченковском, Голосеевском и Оболонском районах.

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