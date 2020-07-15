Украина представила Добровольный национальный обзор по Целям устойчивого развития

Группа «Метинвест» внедряет ряд мероприятий, позволяющих обеспечить устойчивое развитие Мариуполя.

Украина впервые представила Национальный добровольный осмотр относительно прогресса в достижении Целей устойчивого развития

Как отметила генеральный директор «Глобальный договор ООН в Украине» Татьяна Сахарук, с момента определения Целей устойчивого развития прошло пять лет. «Прошло 5 лет с момента определения Целей устойчивого развития, реализовать которые к 2030 году - это задача, которую ставит перед собой мировое сообщество. В этом году Украина впервые представляет на Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию ООН свой Национальный добровольный осмотр о прогрессе в достижении Целей устойчивого развития, подготовленный Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства», - сообщила она.

Всего определено 17 целей, исполнителями которых являются частные и государственные предприятия и органы, в частности, преодоление бедности, преодоление голода, крепкое здоровье, качественное образование, гендерное равенство, чистая вода и надлежащие санитарные условия, возобновляемая энергетика, достойный труд и экономический рост, инновации и инфраструктура, сокращение неравенства, устойчивое развитие городов и громад, ответственное потребление, борьба со сменой климата, сохранение морских экосистем, сохранение экосистем суши, мир и справедливость, партнерство ради устойчивого развития.

В частности, с целью сделать населенные пункты открытыми, безопасными и устойчивыми группа «Метинвест» внедряет ряд мероприятий, позволяющих обеспечить устойчивое развитие Мариуполя. Был создан Фонд развития Мариуполя. С 2016 по 2019 гг. группа инвестировала 405 млн грн в административные и медицинские сервисы, инфраструктурные и образовательные проекты, инновации, предпринимательство и IT, туризм и другие отрасли.

«Один из главных приоритетов нашей деятельности как социально ответственного бизнеса - комплексное развитие городов, где работают наши предприятия, поддержка местных сообществ и повышения качества их жизни. Во время реализации социальных проектов мы опираемся на стратегию развития каждой громады, учитываем мнения местных жителей, - сообщил «Метинвест». - В Мариуполе мы впервые перешли на системный стратегический подход к социальному инвестированию, расширив сотрудничество с партнерской организацией (ФРМ) и поддержав реализацию долгосрочной стратегии развития города. Такой формат социального партнерства открывает большие возможности для обеспечения устойчивого развития городов».

Кроме того, в рамках содействия экономическому росту компания «Астарта» запустила мастерскую лидерства и проектного менеджмента для молодежи.

«Компания «Астарта» запустила проект «Подъем», где молодые люди могут получить необходимые теоретические и практические знания, чтобы реализовывать важные для своих громад инициативы, а также выигрывать гранты на их воплощение. Более 240 участников воспитывали лидерские качества и учились проектному менеджменту», - сказано в сообщении.

Справка. Сеть Глобального договора в Украине является официальным представителем глобальной сети UN Global Compact. Как особая инициатива Генерального секретаря ООН, Глобальный договор ООН - это призыв к компаниям согласовывать свою деятельность и стратегию с десятью универсальными принципами в области прав человека, труда, окружающей среды и борьбы с коррупцией. Созданный в 2000 году мандат Глобального договора ООН состоит в руководстве и поддержке глобального делового сообщества в продвижении целей и ценностей ООН с помощью ответственных корпоративных практик. К сети могут присоединиться все желающие компании, которые работают в соответствии с принципами устойчивого развития. Имея более 10 000 компаний и 3 000 подписантов, которые не являются коммерческими организациями, из более чем 160 стран мира и более 60 локальных сетей, это самая масштабная инициатива корпоративного устойчивого развития в мире.

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