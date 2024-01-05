В Европейской Бизнес Ассоциации призвали правительство Украины активизировать переговоры по СВАМ.

В мае этого года ЕС одобрил Регламент о пограничной углеродной корректировке (Carbon Border Adjustment Mechanism, СВАМ). Если Украина не договорится о переходном периоде, этот налог будет стоить предприятиям до 1,2 млрд евро ежегодно.

Чтобы этого избежать, украинскому правительству нужно начать переговоры по активизации ст. 30 регламента СВАМ, которая позволяет создать особые условия экспорта товаров из Украины, написала координатор Комитета промышленной экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации (Эва) Ольга Бойко.

"Уже с 1 октября начал действовать переходный период СВАМ, в течение которого импортер только отчитывается о выбросах СО2, заложенных в импорт товаров, подлежащих налогообложению по CBAM, без взимания соответствующей платы. С 1 января 2026 года механизм заработает полностью: производитель товара, подпадающего под СВАМ, при его импорте в ЕС должен заплатить за выбросы СО2, высвободившиеся в результате его производства. Для этого нужно будет купить соответствующее количество сертификатов СВАМ по рыночной цене, сформированной на рынке торговли квотами на выбросы парниковых газов ЕС (EU ETS)", – указывает эксперт.

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Действие СВАМ распространится сначала на железо и сталь, алюминий, цемент, органические химические вещества, удобрения, электроэнергию и водород. А к 2030 году, как ожидается, налог будут платить также производители стекла, целлюлозы и бумаги, а также представители авиа- и морского транспорта.

"ЕС еще до войны определял Украину как одну из тех стран, которая больше всего пострадает от СВАМ. По разным оценкам, дополнительная нагрузка на импорт из Украины ежегодно составит от 300 млн евро до 1,2 млрд евро. В нынешних условиях такая финансовая нагрузка будет неподъемной для экономики Украины, которая едва дышит. Именно поэтому нужно начать переговоры по активизации ст. 30 регламента СВАМ, которая позволяет создать особые условия экспорта товаров из Украины, где исключительные и неспровоцированные события повлекли разрушительные последствия для экономики и индустриальной инфраструктуры. Это будет способствовать снижению финансовой нагрузки на бизнес и поможет частично аккумулировать ресурсы для необходимых реформ в сфере защиты окружающей среды и климата", – резюмировала Бойко.