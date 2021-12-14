Теневой рынок табачных изделий активно работает из-за неэффективности правоохранительных органов по противодействию такой деятельности. Об этом в комментариях журналистам программы "Особливий погляд", которая вышла на "5 канале", заявили опрошенные эксперты.

"Если сравнивать разные группы подакцизных товаров, то есть достижения в противодействии нелегальному рынку топлива, нелегальному рынку алкоголя, а на рынке табака, к сожалению, одни поражения", - сказал в интервью программе "Особливий погляд" на 5 канале глава налогового комитета Даниил Гетманцев. "Все эти точки нелегальной торговли обычно крышуются теми же правоохранителями, они все прекрасно знают, где такой товар продают", - дополняет его коллега Александра Устинова.

"Это действительно слабая работа правоохранительных органов всех уровней. Я не думаю, что здесь нужно говорить о непрофессионализме. Это просто зарабатывание денег теми или иными чиновниками на тех или иных уровнях. И при чем здесь, наверное, не только проблема силовиков, сколько и местных властей, и силовиков, и, по существу Киева (центральной власти - ред.), который не может не замечать все эти истории", - отмечает исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

"Если доходность этого криминального бизнеса составляет 300%, а даже выше, когда это уже конкурирует с продажей наркотиков, то, простите, побороть это явление со стороны правоохранителей невозможно. Потому что они являются составляющей этого бизнеса", - уверен глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

По данным исследования аналитической компании Kantar Украина, которое было обнародовано вначале ноября, уровень нелегального рынка торговли табачными изделиями в Украине достиг уже 18,1%. Это около 7,5 млрд сигарет в год. В Kantar подсчитали, что потери бюджетов всех уровней от "серой" торговли в 2021 году составят порядка 14 млрд грн. Это четверть запланированных государством доходов от табачных акцизов.

С 1 ноября началась бессрочная операция Нацполиции "Акциз", цель которой - прекращение нелегальной торговли топливом, алкоголем и табаком. По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, с начала операции проверено более 86 тыс. объектов нелегального рынка алкоголя и табака, проведено 384 обыска, открыто 141 уголовное производство.

Чтобы проверить эффективность работы правоохранителей, журналисты нашли несколько киосков, открыто торгующих нелегальными сигаретами на столичной Оболони, и сделали там "контрольную закупку". Репортеру продали пачку сигарет за 30 гривень, объяснив низкую цену тем, что продукция предназначена для магазинов беспошлинной торговли duty free и тем, что сигареты "уходят с таможни". Чек покупателям не выдали. Аналогичную пачку журналисты впоследствии купили в супермаркете за 50 грн. - в чеке уже указан размер акциза (27 грн.), НДС и розничный акциз.

Чтобы прекратить незаконную деятельность, репортеры вызвали на точку полицию. "За минуту до приезда следственно-оперативной группы кассирша выбегает из киоска и закрывает его на замок. Кто и как предупредил женщину – непонятно", - констатируют журналисты. Приехавшие на место правоохранители зафиксировали заявление и оставили контакты для обращения к дежурному.

Через несколько дней, когда авторы сюжета вернулись на ту же точку, киоск продолжал работать.

Автор: Иван Бойко