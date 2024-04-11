Чтобы проверить, является ли домохозяйство потенциальным субсидиантом, нужно следовать определенному алгоритму.

Пенсионный фонд, который будет делиться информацией о военнообязанных, обнаружил 50 717 домохозяйств, которые потенциально могут получать жилищную субсидию, но не обращались за получением выплаты. Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

Отмечается, что в электронных кабинетах потенциальных получателей жилищной субсидии на портале электронных услуг Пенсионного фонда размещено сообщение, которым проинформированы о возможности получать выплаты.

Чтобы проверить, является ли домохозяйство потенциальным субсидиантом, нужно сделать несколько шагов:

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на портале Фонда в правом верхнем углу экрана нажать кнопку "Вход" и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), "Дія.Підпису" или ID.GOV.UA;

на панели слева выбрать раздел "Мои сообщения" и перейти во вкладку "Индивидуальные сообщения". Если домохозяйство определено потенциальным получателем субсидии, то здесь можно ознакомиться с соответствующей информацией от ПФУ.

Тарифы на коммуналку в Украине

Украинская власть в письме о намерениях к руководству Международного валютного фонда допускает постепенное повышение коммунальных тарифов для населения во время войны и после ее окончания.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев считает, что тарифы на электроэнергию в Украине будут повышены, поскольку из-за атак Российской Федерации по украинским объектам генерации и распределения ряд критических энергообъектов нуждаются в ремонте.

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