Новые китайские пошлины вступят в силу 20 марта.

Китай 8 марта объявил о введении пошлин на канадские сельскохозяйственные и продовольственные товары на сумму более 2,6 миллиарда долларов. Такой шаг открывает новый фронт в торговой войне, спровоцированной пошлинами президента США Дональда Трампа.

Издание Reuters пишет, что пошлины, которые вступят в силу 20 марта, соответствуют 100% и 25% импортным пошлинам, которые Канада ввела на электромобили китайского производства, а также на стальную и алюминиевую продукцию чуть более четырех месяцев назад.

Китай введет 100% пошлины на импорт канадского рапсового масла, жмыха и гороха на сумму чуть более 1 миллиарда долларов, а также 25% пошлины на канадские морские продукты и свинину на сумму 1,6 миллиарда долларов.

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"Выбор времени может служить предупредительным выстрелом", - говорит Дэн Ванг, директор по Китаю в Eurasia Group в Сингапуре. "Нанося удар сейчас, Китай напоминает Канаде о том, чего стоит слишком тесное соответствие американской торговой политике. Задержка с ответом Китая, скорее всего, отражает как ограниченность возможностей, так и стратегические сигналы. Министерство торговли напряженно работает, жонглируя торговыми спорами с США и Европейским союзом. Канада, имеющая более низкий приоритет, вынуждена ждать своей очереди".

Пекин может надеяться, что смена правительства в Оттаве сделает его более сговорчивым. Следующие национальные выборы в Канаде должны состояться до 20 октября.

Китай является вторым по величине торговым партнером Канады, значительно уступая США. Согласно данным китайской таможни, в 2024 году Канада экспортировала во вторую по величине экономику мира товаров на 47 миллиардов долларов.

Китай является третьим по значимости рынком экспорта свинины для Канады. По словам Кэма Дала, генерального директора Совета по свинине Манитобы, он принимает продукцию, для которой у Канады нет альтернативных рынков.

По словам Криса Дэвисона, президента и генерального директора Канадского совета по рапсу, Китай является вторым рынком сбыта для Канады.

Торговая война с Китаем - последние новости

Страны-члены ЕС решили вести пошлины на китайские электромобили, чтобы выровнять конкуренцию с импортом, который получает большие субсидии из Пекина.

26 августа 2024 года Оттава решила ударить по Китаю пошлинами на сталь, алюминий и электромобили. Премьер-министр Джастин Трюдо объяснил это тем, что Китай "играет по другим правилам".

Министерство финансов Канады заявило, что "преднамеренная государственная политика Китая в отношении избытка мощностей и отсутствия строгих трудовых и экологических стандартов" угрожает работникам и предприятиям глобальной индустрии электромобилей и подрывает долгосрочное экономическое процветание Канады.

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