Отмечается, что это решение защитит автомобильную промышленность Европы.

Члены ЕС намерены вести пошлины на китайские электромобили. Страны осознают необходимость защитить свою автомобильную промышленность.

Издание Financial Times писал, что Валдис Домбровскис сказал, что пошлины должны уровнять конкуренцию с импортом, который получает большие субсидии из Пекина.

"Доля китайских аккумуляторных электромобилей на рынке растет очень быстро. Субсидирование имеет место быть. Так что это, безусловно, вопрос, который необходимо решить", - отметил Домбровскис.

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Германия публично критикует пошлины, но в июле воздержалась при голосовании, в ходе которого только четыре государства-члена проголосовали против тарифов. Девять других воздержались - что считается поддержкой комиссии - и 11 высказались за. Для блокирования тарифов необходимы голоса 15 стран, представляющих 65% населения блока.

Ведущие немецкие автопроизводители, присутствующие в Китае, предостерегли от введения пошлин, опасаясь ответных мер со стороны Пекина. Домбровскис заявил, что он открыт "для взаимоприемлемого решения", но оно должно предполагать изменение Китаем промышленной политики.

"Рынок ЕС остается более открытым для китайских товаров и компаний, чем китайский рынок для ЕС. Поэтому мы уделяем большое внимание нашим дискуссиям с китайскими коллегами, чтобы устранить различные барьеры доступа на рынок и обеспечить более взаимную торговлю", - сказал Домбровскис.

По его словам, "нерыночная политика и практика" Китая способствовала положительному сальдо в торговле товарами с ЕС в 2023 году в размере 293 миллиардов евро. Доля китайских брендов на европейском рынке электромобилей, включая Великобританию и Норвегию, увеличилась до 11% в июне 2024 года по сравнению с 9% годом ранее.

Комиссар по торговле считает, что пошлины не закроют рынок для китайского импорта, а лишь уравняют условия игры. Он отрицает, что они являются "запретительными".

Китайские компании начали открывать заводы в ЕС, чтобы избежать пошлин, но Домбровскис предупредил, что это сработает только, если они отвечают требованиям правил происхождения, согласно которым минимальный уровень стоимости должен быть создан в ЕС. При этом он указал, что против компаний, пытающихся избежать уплаты пошлин путем выполнения основных сборочных операций в ЕС или других странах, будут применены санкции.

Торговая война ЕС и Китая - главные новости

В начале июля Европейская комиссия ввела временные компенсационные пошлины на импорт электромобилей с аккумуляторами из Китая. Отмечается, что цепочка создания стоимости электромобилей с аккумуляторами в Китае создает угрозу экономического ущерба производителям BEV в ЕС.

В то же время Китай проводит антидемпинговое расследование в отношении европейской коньячной промышленности. Также Пекин начал антидемпинговое расследование против трьох компаний из Евросоюза из-за цен на свинину.

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