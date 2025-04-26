Музыкальный сервис стремится к повышению рентабельности, а его акции взлетели вверх.

Spotify поднимет цены на подписку в десятках стран этим летом. Лидер музыкального стриминга ставит во главу угла рентабельность на фоне стремительного роста стоимости акций.

Издание Financial Times со ссылкой на свои источники пишет, что группа планирует поднять цены на индивидуальные подписки в странах Европы и Латинской Америки на сумму, эквивалентную 1 евро, уже в июне. При этом цены в США повышать не будут.

Руководители музыкальной индустрии давно лоббируют повышение цен для Spotify, Apple Music и других платформ потокового вещания, утверждая, что они растут медленнее инфляции, а сервис дешев по сравнению с подписками на потоковое видео, например Netflix. Даже после недавнего повышения цен подписка на Spotify в США стоит 11,99 доллара в месяц по сравнению с 9,99 доллара в месяц, когда группа появилась в стране 14 лет назад.

Видео дня

В последние недели Spotify уже начала потихоньку повышать цены в некоторых странах, например, в Нидерландах и Люксембурге. По словам источников, этим летом повышение цен значительно усилится.

По данным торговой группы IFPI, этот шаг происходит на фоне того, что развитие музыкального бизнеса начинает замедляться. В прошлом году рост глобальных доходов в этом секторе сократился вдвое. Именно стриминг может стать следующим этапом развития потокового вещания, который будет включать в себя более дорогие премиальные версии их сервисов.

Источники говорят, что стриминговые группы, включая Spotify, рассматривали возможность взимания дополнительной платы за ранний доступ к музыке, поскольку музыкальная индустрия стремится заработать на самых страстных поклонниках артистов. Также рассматривают возможность предоставления раннего доступа к билетам на концерты тем, кто платит за суперпремиальную подписку. Spotify рассматривает возможность создания такого уровня подписки, которая будет стоить на 6 долларов в месяц больше.

Отмечается, что эти премиум-подписки будут отличаться на разных платформах. Apple, Amazon и YouTube также готовят премиальные версии своих музыкальных стриминговых сервисов.

За последний год акции Spotify выросли более чем в два раза, поскольку группа получила прибыль и увеличила число подписчиков.

Spotify в Украине - последние новости

Платформа Spotify очень популярна в Украине. Украинцы активно исполоьзуют ею для прослушивания любиммых песен.

Кроме того, композиции участников песенного конкурса "Евровидение" также можно прослушать на популярной стриминговой платформе Spotify.

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