Первое место в музыкальном рейтинге занял трек "Face ID".

Пока россияне ежедневно атакуют украинские города, в музыкальных чартах на стриминговых сервисах не исчезают российские песни. Более того, благодаря частым прослушиваниям украинцев они даже становятся лидерами рейтингов. На этот раз первое место на платформе Spotify в "Топ-50 Украина" первое место заняла песня "Fake ID" российских рэперов Kizaru и Icegergert. А следующие две ступеньки также достались россиянам.

До этого этот трек, как известно, стал лидером украинского чарта на Apple Music. Второе и третье место среди самых популярных песен в Украине на Spotify достались россиянину madk1d. То есть, сейчас сразу три российские песни возглавляют украинский чарт на платформе.

Кстати, всего несколько дней назад в топе также были россияне. Речь идет о треке "Homay" группы Ay Yola, которая публично поддерживает войну и помогает оккупантам. Украинской артистке Анне Тринчер удалось вытеснить артистов из страны-агрессора с первого места. Позже ее песня "Зірочка палай" стала самой популярной в Украине и заняла первое место. Правда, украинцы лидировали не долго. Уже сейчас на первых местах и в Spotify, и в Apple Music "Fake ID".

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Kizaru - российский рэпер, известный криминальным прошлым. Он был осужден в России за торговлю наркотиками. После побега в Испанию артиста снова лишили свободы за сбыт запрещенных веществ. В РФ он находится в федеральном розыске. Рэпер не высказал четкой позиции относительно войны. В 2022 году он написал "#НетВойне" в соцсетях, но потом удалил сообщение.

Icegergert - молодой артист, который поет об уличном насилии, безнаказанности и пренебрежении к закону в своих треках. Он стал популярным в 2023 году после того, как некоторые его песни завирусились в соцсетях.

Отметим, что прослушивание песен на стриминговых сервисах монетизируется. То есть, российские артисты зарабатывают на украинцах, которые слушают их музыку. Таким образом они финансово поддерживают артистов страны-агрессора и даже российских оккупантов.

Это далеко не первый случай, когда россияне лидировали в украинских чартах. Ранее рэпер из РФ Алишер Моргенштерн возглавил рейтинг на Spotify и на Apple Music. Тогда сразу пять его песен заняли первые места в чартах.

До этого пропагандистский трек "Да, я русский" занял второе место в чарте на Spotify. В песне артист "Наверное поэт" высмеивает американцев и прославляет путинский режим.

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