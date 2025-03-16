Также известно, какое количество раз послушали песню украинской группы Ziferblat.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2025" стартует в мае. 38 стран будут участвовать в нынешнем шоу и большинство уже назвало своих представителей и их песни.

Поэтому сейчас еврофаны и букмекеры не только делают свои ставки на будущего победителя, но и активно слушают композиции участников на популярной стриминговой платформе Spotify. Лидерство среди прослушиваний держит песня "Bara Bada Bastu" шведской группы KAJ. Ее послушали уже более миллиона раз.

На втором месте композиция "Volevo essre un duro" представителя Италии Lucio Corsi. Ее послушали более 409 тысяч раз.

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Замыкает первую тройку певец из Нидерландов Claude и его песня "C'est La Vie", которую послушали более 267 тысяч раз.

К слову, конкурсную композицию украинской группы Ziferblat "Bird of Pray" послушали более 47 тысяч раз и сейчас она занимает 21 строчку среди названных 34 песен-участниц на Spotify.

Напомним, ранее стало известно, что представительницу Грузии на "Евровидении-2025" Мариам Шенгелию требуют дисквалифицировать из-за выступления в пророссийской партии.

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