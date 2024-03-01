Конгресс решил вопрос финансирования американского правительства, но временно.

Сенат США 29 февраля вслед за палатой представителей принял законопроект о краткосрочном финансировании правительства всего за день до окончания срока действия государственного финансирования, пишет The Hill.

Отмечается, что промежуточный законопроект позволит сохранить финансирование департаментов сельского хозяйства, внутренних дел, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, по делам ветеранов, энергетики, юстиции, торговли, энергетики и других ведомств до 8 марта.

У законодателей будет время до 22 марта, чтобы решить вопрос финансирования на 2024 финансовый год для Пентагона, законодательной ветви власти и иностранных операций, а также департаментов труда, здравоохранения и социальных служб, образования, государственной и внутренней безопасности.

Видео дня

В то же время президент США Джо Байден отметил, что это двухпартийное соглашение дает больше времени Конгрессу для работы над законопроектами о финансировании на весь год. В ближайшие дни Конгресс должен принять законопроекты о финансировании на 2024-й.

"Во время моей встречи с лидерами Конгресса на этой неделе мы все согласились с жизненно важной поддержкой Украины. Теперь это понимание должно быть подкреплено действиями. С каждым днем, когда республиканцы в Палате представителей отказываются провести голосование по двухпартийному дополнению к Национальной безопасности, последствия для Украины становятся все более серьезными", – цитирует президента пресс-служба Белого дома.

Последние новости из США

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что вопрос предоставления помощи Украине будут рассматривать после того, как будет продолжено финансирование американского правительства.

Ранее УНИАН писал, что Сенат США принял законопроект с 60 млрд долларов помощи Украине, но Джонсон не вынес его на голосование в Палате представителей. Спикеры парламентов 23 стран и глава Европарламента Роберта Метсола обратились к спикеру Палаты представителей Джонсона с призывом вынести документ на рассмотрение.

Вас также могут заинтересовать новости: