Он считает, что Кремль сталкивается с все большими проблемами, которые усложнят попытки закрепить свои достижения в Украине.

Даже несмотря на то, что россияне имеют преимущество в войне против Украины, Кремль сталкивается с все большими проблемами, которые усложнят попытки закрепить свои достижения.

Об этом заяви глава Пентагона Ллойд Остин в интервью Bloomberg. "Бытует мнение, что у РФ есть преимущества и все козыри. У нее есть некоторые преимущества, но она не полностью доминирует. И если она получит то, что хочет, это будет дорого стоить в будущем", - считает глава Минобороны США.

Остин отметил, что это нужно учитывать в любой договоренности о прекращении огня, которую может осуществить новая администрация президента Дональда Трампа.

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Глава Пентагона считает, что РФ "также не лишена вызовов": "Они поехали в КНДР, Иран, чтобы получить помощь, оружие и боеприпасы, а теперь еще и людей".

Оккупация украинских земель также потребует значительных ресурсов даже после прекращения огня, добавил он. "России придется инвестировать много сил, чтобы удержать их", – сказал он.

Остин также прокомментировал критику в адрес нынешней администрации президента, которую обвиняли в отстутствии четкой стратегии по Украине.

"То, что она сделала, помогло Украине выжить, помогло ей защитить свою суверенную территорию", – сказал Остин.

Он добавил, что Путин не потерял бы Сирию, если бы не стратегический успех США в помощи Украине. По словам Остина, из-за того, что российский диктатор Путин приложил так много усилий в Украине, он не смог помочь своему союзнику диктатору Башару Асаду. Глава пентагона продолжил, что без доступа к ключевой военно-морской базе в Сирии Путин может потерять свое присутствие и в африканских странах.

Остин о войне в Украине

8 января министр обороны Ллойд Остин поехал на авиабазу Рамштайн в Германии, где 9 января проведет 25-ю встречу Контактной группы по обороне Украины. В сообщении на сайте Пентагона эту встречу называют "знаковой".

Согласно сообщению, Остин встретится с министрами обороны и военными чиновниками, чтобы обсудить непосредственные потребности Украины на поле боя, долгосрочные потребности в обороне и координацию помощи.

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