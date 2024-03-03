В последние два года Турция была одним из ключевых маршрутов поставки санкционных товаров в Россию.

Турция резко сократила объемы экспорта в Россию – примерно на треть. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики по внешней торговли Турции.

Так, по итогам января-февраля текущего года турецкие компании поставили в Россию товаров и услуг на общую сумму в 1,29 млрд. долларов. Годом ранее за тот же период экспортные поставки составили более 2 млрд. долларов.

Примечательно, что объемы импорта из России в Турцию тоже сократились примерно на ту же величину — по итогам февраля с 2 млрд долларов до 1,3 млрд год к году.

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Как пишет российское оппозиционное издание The Moscow Times, причиной столь резкого падения объемов торговли стал риск вторичных санкций со стороны США. В декабре прошлого года президент Джо Байден разрешил американскому Минфину вводить санкции в отношении финансовых организаций из третьих стран за помощь в обслуживании сделок с участием подсанкционных лиц из РФ и за содействие поставкам оборудования российскому ВПК.

"После этого банки в Турции начали пересматривать отношения с клиентами из РФ из страха потерять доступ к доллару, на который приходится почти половина мировых финансовых транзакций. Ситуация затронула и российских экспортеров нефти, которые перестали получать деньги за проданные Анкаре баррели", – пишет издание.

Отмечается, что в феврале турецкие банки стали закрывать счета рядовых российских компаний, хотя раньше подобные ограничения касались лишь тех юрлиц, которые непосредственно подпадали под санкции США.

В Кремле уже пообещали разрешить эту ситуацию с Турцией, и частично это удалось. Во второй половине февраля некоторые турецкие банки снова начали обслуживать прямые платежи с Россией, но только из так называемого "зеленого перечня товаров" – продукты питания, медикаменты, сельхозпродукция, текстиль.

Отношения России и Турции: последнии новости

Как писал УНИАН, после введения западных санкций Турция не только не последовала примеру других стран НАТО, а наоборот нарастила торговлю с Россией. По данным многочисленных журналистских расследований, Турция стала одним из ведущих поставщиков и транзитеров подсанкционных товаров в Россию. В частности, Турция обеспечила половину российского импорта нитроцеллюлозы - ключевого сырья для производства оружейного пороха.

Но в последнее время отношения двух стран несколько охладели. Так, Турция перестала пускать через Босфор российские суда с зерном и оружием. Зафиксировано как минимум несколько случаев, когда россиянам приходилось разворачивать свои суда и плыть обратно в порт отплытия.

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