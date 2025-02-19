Доля американцев, которые не одобряют его президентство, существенно выросла.

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа падает, так как американцы обеспокоены состоянием экономики.

Шестидневный опрос Reuters/Ipsos показал, что 44% респондентов одобряют работу Трампа в должности президента, по сравнению с 45% в опросе, проведённом 24-26 января. Рейтинг одобрения Трампа составлял 47% - 20-21 января, в первые часы после его возвращения в Белый дом.

Доля американцев, которые не одобряют его президентство, существенно выросла - в последнем опросе она достигла 51% по сравнению с 41% сразу после его вступления в должность.

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Трамп пользуется относительно высоким уровнем одобрения по вопросам иммиграционной политики: 47% респондентов поддерживают его подход, включающий обещания усилить депортацию нелегальных мигрантов. Эта цифра почти не изменилась с января.

Однако доля американцев, считающих, что экономика движется в неправильном направлении, выросла до 53% в последнем опросе, по сравнению с 43% в опросе 24-26 января. Общественное одобрение экономического управления Трампом снизилось до 39% с 43% в предыдущем опросе.

Критика Трампа в США

Член Сената США от Демократической партии Ричард Блюменталь заявил, что Трамп озвучивает лживую информацию об Украине, и это выглядит как капитуляция перед Путиным.

"В каком мире он живет? Это не только противоречит фактам и правде, но и крайне отвратительно. Это отвратительное предательство страны, которая истекала кровью, боролась и умирала за свободу", - заявил он.

Блюменталь подчеркнул, что украинцы отстаивают на поле боя не только собственную, но и американскую свободу, поэтому борьба Украины "является нашей борьбой".

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