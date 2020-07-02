Расследование: Опимах банкротит ДП "Западукргеология" с целью продажи Дома Книги во Львове

Доводя до банкротства стратегически важное предприятие, 21 апреля Опимах подписал приказ об оценке имущества ДП "Западукргеология" с целью последующей продажи.

Журналистское расследование издания "Цензор.НЕТ" показало, что по приказу главы Государственной службы геологии и недр (Госгеонедр) Романа Опимаха исторический Дом Книги (он же дом Шпрехера) во Львове готовится к продаже. Для реализации этой коррупционной схемы доводится до банкротства госпредприятие ДП "Западукргеология" НАК "Недра Украины".

Издание сообщает, что глава Госгеонедр Опимах 16 марта подписал приказ, которым предоставил спецразрешение частной фирме на добычу газа в Тыновском месторождении сроком на 20 лет. Таким образом у государства забрали один из самых перспективных украинских природных ресурсов, а государственное ДП "Западукргеология" НАК "Недра Украины" лишилось главной производственной площадки.

Доводя до банкротства стратегически важное предприятие, 21 апреля Опимах подписал приказ об оценке имущества ДП "Западукргеология" с целью последующей продажи. В числе имущества, которое будет распродано, назван исторический дом Шпрехера (Дом Книги) во Львове, известный как визитка города и находящийся в числе охраняемых памяток ЮНЕСКО."Учитывая поспешность, вероятно, продажа спланирована в интересах очень влиятельных людей" – предполагает "Цензор.НЕТ".

Журналисты также раскрывают детали коррупционной операции: в условиях карантина и падения рынка недвижимости памятник культуры продадут не более чем за 2 млн. долларов, тогда как рыночная стоимость здания составляет не менее 10 млн. долларов. При этом оценщика имущества ДП "Западукргеология" Опимах назначил без конкурса, и 30 000 гривен за оценку Дома книги во Львове почему-то получит компания из Харькова.

В расследовании Цензор.НЕТ подчеркивается, что если премьер-министр Шмыгаль и новый Министр экологии и природных ресурсов Роман Абрамовский не отреагируют на очередной коррупционный скандал вокруг главы Госгеонедр Опимаха, они, по сути, подтвердят, что контроль над недрами Украины окончательно передан олигархам, и вся политическая ответственность за действия чиновника будет лежать на них.

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