Источником покрытия дополнительных затрат определено увеличение поступлений от НДС с произведенных товаров.

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом закон, которым выделяется 180 млн грн на обеспечение оздоровления и отдыха детей, требующих особого внимания и поддержки.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №3819 проголосовали 339 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Глава комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная в ходе выступления отметила, что закон предусматривает выделение на 2020 год Министерству социальной политики 180 млн грн для оздоровления детей, которые требуют особой поддержки в детских заведениях.

Источник покрытия затрат

«Источником покрытия дополнительных затрат определено увеличение поступлений от НДС с произведенных товаров», - отметила она.

Согласно пояснительной записке, целью принятия проекта закона является обеспечение социальных гарантий и поддержка льготных категорий детей, как это предусмотрено действующим законодательством, путем финансирования за счет государственного бюджета оздоровления и отдыха детей, требующих особого внимания и поддержки, в детских заведениях оздоровления и отдыха высшей категории, расположенных в горных районах (районах, в которых расположены населенные пункты, отнесенные к категории горных) Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, на побережье Черного и Азовского морей.

Детские лагеря и коронавирус

20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня, учитывая эпидситуацию в регионах.

Открытие детских оздоровительных лагерей, санаториев и т.п., «зеленый туризм» возможны только на пятом этапе ослабления карантина и при условии соблюдения противоэпидемических рекомендаций.

11 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сомневается в целесообразности открытия детских оздоровительных лагерей в Украине в текущем году.

16 июня 2020 года Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля приняла решение о нецелесообразности открытия детских оздоровительных лагерей до 1 июля 2020 года.

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Автор: Елена Коваленко