Чаще всего украинцам предлагают простую физическую работу, где не обязательно знать польский язык.

В Польше наблюдается дефицит кадров во многих секторах экономики. Сейчас продолжается высокий сезон производства и сельскохозяйственных работ. На рынке труда представлено много вакансий, но работодателям трудно найти людей. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказала директор рекрутации Миграционной платформы EWL Марьяна Семенюк.

По ее словам, одной из причин является то, что украинцы, которые обычно приезжают в Польшу с целью заработка, сейчас выбирают западные страны Европы из-за более высоких зарплат. Кроме того, украинские мужчины не могут выезжать за границу на работу.

"Особенно остро испытывают дефицит кадров – агросектор и строительная сфера, поскольку часто такую работу выполняют в Польше украинцы. Польские фермеры жалуются, что в этом году нуждаются в сезонных работниках на 20% выше, чем в прошлом году, но людей на работу найти чрезвычайно сложно", – говорит эксперт.

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Также больше всего работы на разного рода логистических складах, поскольку начался сезон распродаж. Есть много вакансий на производстве – предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. К тому же есть работа в машиностроительной отрасли. В летний сезон увеличивается количество вакансий в сфере услуг и гостиничном бизнесе. Для работы в ресторанах и кафе нужно знать польский язык на коммуникативном уровне. Есть случаи, когда владелицы бизнеса в Украине после приезда в Польшу начали свою карьеру с простой физической работы на предприятиях или складах, а сейчас уже открыли свой бизнес, рассказывает эксперт.

Зарплаты украинских рабочих

"Чаще всего украинцам предлагают простую физическую работу, где не обязательно знать польский язык. За нее платят в среднем 6-7 тыс. злотых брутто (60,1-70,2 тыс грн). Но сейчас за счет дополнительных часов и премий зарплата на некоторых вакансиях может достигать 8-9 тыс. злотых брутто (80,2 – 90,2 тыс)", – отмечает Семенюк.

В то же время с 1 июля в Польше повышают минимальные ставки. Это означает, что зарплата в среднем может увеличиться на 300 злотых брутто (3 тыс. грн).

Украинские беженцы

Ранее УНИАН писал, что к украинским беженцам относятся лучше, чем к людям, которые бежали от других войн и чрезвычайных ситуаций. Антирасистская комиссия Совета Европы отметила, что с начала полномасштабной войны в Украине были приложены "достойные восхищения усилия" для поддержки украинцев.

В то же время польские граждане стали менее благосклонно относятся к украинским беженцам во всех сферах, кроме приема украинских детей в польские школы.

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