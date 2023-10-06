Больше всего вырос запрос на SMM-специалистов и шиномонтажников.

Количество вакансий на сайте Work.ua продолжает расти и в сентябре достигла 105 тысяч, что является наибольшим показателем с начала полномасштабного вторжения.

Как сообщает платформа "Опендатабот", более половины всех предложений о работе в Украине - а именно 62% - в сентябре снова приходились на 5 регионов: Киевскую, Днепропетровскую, Львовскую, Одесскую и Харьковскую области.

"В начале осени наиболее заметно вырос запрос на SMM-специалистов и шиномонтажников (+22% за месяц). Работодатели в новых вакансиях активнее предлагают работу пенсионерам и ветеранам(+8% за месяц), и студентам (+6% за месяц). Зато новых и обновленных резюме месяц к месяцу снова меньше: до 335 тысяч, на 4% в сентябре к августу. Сейчас чаще других работу ищут продавцы-консультанты, администраторы, менеджеры по продажам, бухгалтеры и водители", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что дистанционная работа остается второй по востребованности в резюме кандидатов. Чаще работу ищут только в Киевской области, а топ-3 замыкает Львовская область.

Наибольшие зарплаты по-прежнему остаются у медиабаеров - 52,5 тысяч грн, и водителей-международников - 45 тысяч грн.

По данным макроэкономического и монетарного обзора НБУ, количество вакансий росло как из-за сезонности, так и оживления экономики.

"В то же время количество резюме снижалось, что может отражать: постепенное восстановление занятости украинцев (по оценке опроса Рейтинг, среди людей, которые имели работу до полномасштабного вторжения, доля тех, кто не работает, снизилась до 25%) и ограниченное предложение рабочей силы, в частности из-за миграции и мобилизации", - сказано в документе.

В Нацбанке отметили, что доходы населения сдержанно растут, поддержаны социальными выплатами и выплатами военнослужащим, а также восстановлением экономической активности, что в свою очередь обуславливает и постепенное восстановление роста зарплат в частном секторе.

"Впрочем, в целом финансовое состояние домохозяйств до сих пор сложное: согласно сентябрьскому опросу Рейтинг, более половины (60%) опрошенных считали, что их экономическое положение ухудшилось за последний год, лишь 4% заявили об улучшении", - говорится в документе.

Трудоустройство в Украине

В Госслужбе занятости ранее сообщали, что тенденции рынка труда в текущем году свидетельствуют о постепенном восстановлении малого и среднего бизнеса и росте деловой активности прежде всего в тех отраслях экономики, которые важны для страны в состоянии войны.

По состоянию на июль 2023 г. в топ-10 профессий по количеству имеющихся предложений работы на Едином портале вакансий вошли продавец-консультант, водитель, менеджер по продажам, бухгалтер, повар, инженер, врач, грузчик, швея и фармацевт.

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