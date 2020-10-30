Коммунальные услуги оплатят за ноябрь, декабрь, январь и февраль.

Правительство Грузии оплатит населению коммунальные счета за электроэнергию и природный газ за четыре месяца.

Об этом премьер-министр страны Георгий Гахария заявил на заседании правительства, сообщает Newsgeorgia.

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Коммунальные услуги оплатят за четыре месяца — ноябрь, декабрь, январь и февраль. Те, кто не нуждается в такой помощи, могут подать соответствующее заявление.

«Мы уже озвучили третью волну антикризисного плана правительства. Это включает помощь как бизнесу, так и социальную поддержку. С 1 ноября начинается оплата коммунальных услуг нашим гражданам в зимний период. Это будет четыре месяца, начиная с ноября. Эта помощь коснется каждой семьи, которая потребляет электроэнергию до 200 кВтч, а также до 200 кубометров газа, включая плату за воду и очистку. Это тот минимум, чем сегодня правительство может поддержать своих граждан», — заявил Гахария.

В Грузии количество абонентов, которые потребляют ежемесячно менее 200 кВт электроэнергии, составляет 1,2 млн человек. Власти потратят 17 миллионов лари ($5,3 млн) на оплату их коммунальных услуг.

Также в Грузии 670 тысяч абонентов, которые потребляют до 200 кубометров природного газа в месяц. Для погашения их счетов государство выделит 27 миллионов лари (почти $8,4 млн).

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Автор: УНИАН