В сентябре население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 9,1 млрд грн - 110,3% начисленных за этот период сумм.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец сентября 2020 года сократилась на 1,6% по сравнению с августом 2020 года – до 54,4 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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Согласно сообщению, по состоянию на конец сентября задолженность населения по оплате за природный газ составила 21,1 млрд грн, за централизованное отопление и горячую воду – 16,3 млрд грн, за управление многоквартирными домами – 5,1 млрд грн, за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 5,8 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – 1,1 млрд грн, за поставку электроэнергии – 5,0 млрд грн.

В сентябре население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 9,1 млрд грн (110,3% начисленных за этот период сумм).

"В сентябре 2020 года с населением было заключено 4,9 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 40,3 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 23,5 млн грн", - добавили в Госстате.

Хронология событий

На конец декабря 2019 года задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг составляла 63,7 млрд грн.

На конец января 2020 года задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг выросла на 4,7% по сравнению с декабрем 2019 года - до 67 миллиардов гривень.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец февраля 2020 года сократилась на 0,4% по сравнению с январем 2020 года – до 66,7 миллиарда гривень.

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Автор: Анна Бредихина