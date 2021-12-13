Эксперты прогнозируют, что колебание цены коснется как первичного, так и вторичного рынков недвижимости.

В 2022 году цены на жилье в Украине вырастут в среднем на 15%.

Рост цен начнется со второй половины марта следующего года. Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

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Согласно прогнозам экспертов первоначально цена вырастет в среднем на 5%. С апреля до июня, а также с октября до декабря будут возможны более серьезные ценовые колебания.

Эксперты прогнозируют, что колебание цены коснется как первичного, так и вторичного рынков недвижимости.

Цены на квартиры в Киеве:

По состоянию на 24 ноября 2021 года с начала пандемии коронавируса, цена первичной недвижимости в Киеве выросла на 37%.

П состоянию на 6 декабря по итогам 2021 года стоимость жилья на первичном рынке столицы выросла на 25-35%.

Ипотека в Украине:

В конце января 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставленным заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, получившим ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 уполномоченных банков подписали соглашения в рамках программы "Доступная ипотека под 7%".

Объемы ипотечного кредитования в Украине за первое полугодие 2021 года выросли в 2,5 раза по количеству договоров и в 3,4 раза в денежном выражении, по сравнению с первым полугодием прошлого года.

С января по июнь 2021 года в крупнейших городах Украины - Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове - средняя стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 6,4-9%.

Автор: Елена Коваленко