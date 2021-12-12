Наиболее высокие ценовые колебания возможны в период с апреля по июнь и с октября по декабрь.

Во втором квартале 2022 года стоимость квартир в Украине как на первичном, так и на вторичном рынке вырастет на 5-15%.

Такой прогноз озвучил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита, сообщает "Обозреватель".

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"Со второго квартала 2022 года из-за начала нового делового сезона рынок может отреагировать незначительным ростом цен в пределах 5%. Однако такой рост будет зависеть от уровня спроса в том или ином сегменте", – подытожил эксперт.

Наиболее высокие ценовые колебания возможны в период с апреля по июнь и с октября по декабрь (в пиковые сезоны на первичке), уточнил основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий.

"Активизация покупателей ожидается со второй половины марта. В то же время их активность будет неоднородной. Особенной популярностью будут пользоваться преимущественно объекты классов комфорт и комфорт плюс. Именно поэтому при благоприятной политико-экономической ситуации в стране в 2022 году только у 30-40% новостроек рост цен будет мотивирован повышенной популярностью у покупателей", – говорит Подвысоцкий.

По его словам, в 2022-м более 60-65% спроса на первичном рынке сосредоточится на одно- и двухкомнатных квартирах площадью до 60 кв м в объектах классов комфорт и комфорт плюс, с высоким качеством строительства и полноценным инфраструктурным комплексом.

Цены на квартиры в Киеве:

По состоянию на 24 ноября 2021 года с начала пандемии коронавируса, цена первичной недвижимости в Киеве выросла на 37%.

П состоянию на 6 декабря по итогам 2021 года стоимость жилья на первичном рынке столицы выросла на 25-35%.

Ипотека в Украине:

В конце января 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставленным заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, получившим ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 уполномоченных банков подписали соглашения в рамках программы "Доступная ипотека под 7%".

Объемы ипотечного кредитования в Украине за первое полугодие 2021 года выросли в 2,5 раза по количеству договоров и в 3,4 раза в денежном выражении, по сравнению с первым полугодием прошлого года.

С января по июнь 2021 года в крупнейших городах Украины - Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове - средняя стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 6,4-9%.

Автор: Елена Коваленко