Кристалина Георгиева считает, что поводов для паники нет.

Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева прокомментировала пошлины президента США Дональда Трампа. Она считает, что такая политика вызывает большую неопределенность и подрывает доверие, но вряд ли спровоцирует рецессию в ближайшем будущем.

Издание Reuters пишет, что Георгиева подчеркнула проблемы, стоящие перед мировой экономикой, которая все еще демонстрирует недостаточный рост после пандемии COVID, но предостерегла от чрезмерной тревоги.

"МВФ, вероятно, немного понизит экономические прогнозы в своем следующем обновлении "Перспектив развития мировой экономики", которое выйдет примерно через три недели, но мы не видим рецессии на горизонте. То, что мы видим в высокочастотных индикаторах, действительно указывает на некоторое ослабление потребительского доверия и доверия инвесторов, и мы знаем, что это впоследствии отразится на перспективах роста", - отметила она.

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По ее словам, МВФ пока не видит "драматических последствий" от пошлин, введенных Трампом после его возвращения в Белый дом и угроз их введения.

В январе МВФ повысил свой прогноз роста мировой экономики на 2025 год до 3,3% с 3,2%, причем большая часть этого повышения пришлась на повышение прогноза по США на полпроцента до 2,7%. Однако теперь Георгиева ожидает, что в апреле МВФ отразит небольшую "коррекцию" в сторону понижения этих оценок.

Хотя текущее воздействие было умеренным, Георгиева предупредила, что многие страны использовали свое фискальное и монетарное пространство во время COVID и теперь у них высокий уровень задолженности, что ограничивает их способность реагировать на будущие потрясения. Любое замедление или обращение вспять процесса дезинфляции может замедлить снижение процентных ставок и затруднить странам рефинансирование долга.

События в сфере торговли могут "немного" замедлить рост в США, но в целом перспективы остаются "нормальными", считает Георгиева.

Запланированное Европой увеличение расходов на оборону и решение Германии отменить долговой тормоз означают, что прогноз роста в регионе может быть немного повышен. По ее словам, Китаю необходимо использовать пространство для маневра в политике и сосредоточиться на увеличении внутреннего потребления.

Георгиева отметила, что мировая торговля продолжает расти, несмотря на всплеск протекционистских мер по всему миру, которые изменили торговые схемы и бросили вызов глобализации, и что торговля услугами опережает рост торговли товарами.

По ее словам, малые и средние страны расширяют сотрудничество между собой и сосредотачиваются на структурных реформах внутри страны, стремясь повысить собственную устойчивость, что является положительной стороной потрясений в мировой торговле.

Пошлины Трампа – главные новости

С момента возвращения в Белый дом в январе Трамп ввел 20%-ые пошлины на все товары из Китая; пригрозил, а затем отложил введение 25%-ых тарифов на большинство товаров из Канады и Мексики; ввел высокие пошлины на импорт стали и алюминия; объявил 25%-ые пошлины на импортные авто; и объявил, что 2 апреля будет "Днем освобождения", когда он планирует ввести глобальные ответные пошлины.

Непредсказуемость темпов объявления и введения пошлин ухудшила отношение инвесторов, и основные фондовые индексы США упали почти на 10% с середины февраля из-за опасений, что пошлины замедлят рост или даже спровоцируют рецессию.

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