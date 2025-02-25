Во время встречи с Трампом Макрон пытался убедить его не вводить эти тарифы.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что убедил американского лидера Дональда Трампа не вести торговую войну против Европы, а сосредоточиться на Китае. Об этом он сказал в интервью Fox News после встречи с Трампом в Вашингтоне в понедельник, цитирует Politico.

По словам Макрона, приоритетом Вашингтона является введение тарифов на Китай, поэтому одновременное ведение торговой войны со странами ЕС будет противоречить интересам США.

"Я надеюсь, что я убедил его относительно торговли и тарифов. Я сказал ему: для вас очень важно не вводить новые тарифы", - добавил президент Франции.

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В Politico напомнили, что ранее Трамп ввел 25% тарифы на широкий спектр импорта, в том числе и из Европы. Также он пригрозил "ответными" тарифами в ответ на большой спектр правил и налогов, которые США считают "дискриминационными, включая налоги на добавленную стоимость, которые взимаются подавляющим большинством стран мира".

Макрон добавил, что пытался убедить Трампа не вводить эти тарифы, отметив, что Европа не сделала ничего такого, что заслуживает таких изменений.

"НДС - это не тариф, и я доказывал это", - объяснил французский лидер и подчеркнул, что "мы не облагали пошлиной США".

Кроме того, Макрон добавил, что страны Европы не смогут увеличить расходы на оборону, как того требуют США, если они столкнутся с торговой войной.

"Как вы хотите, чтобы мы увеличили расходы на безопасность и оборону, если мы находимся в торговой войне?", - спросил политик.

Встреча Макрона и Трампа - что известно

Как писал УНИАН, во время встречи двух президентов Макрон поставил Трампа на место в вопросе помощи Украине. В частности американский лидер заявил, что европейские доноры получают все свои средства обратно, когда оказывают поддержку Украине. Однако президент Франции не согласился с этим и перебил своего коллегу.

"Чтобы быть честными, мы заплатили 60% общей суммы. Это было, как и с США - займы, гарантии, гранты. Мы предоставили реальные деньги, чтобы было понятно", - отметил Макрон.

В то же время издание Reuters написало, что встреча Трампа и Макрона раскрыла резкие разногласия по Украине. В частности президент Франции ясно дал понять, что не согласен с Трампом по некоторым ключевым вопросам.

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