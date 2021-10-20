7 октября НБУ утвердил требования к раскрытию небанковскими финучреждениями полной стоимости кредита для потребителя.

На сегодняшний день в Украине реальная годовая процентная ставка по микрокредитам составляет 28 671% годовых.

Об этом говорится в результатах исследования USAID.

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По состоянию на конец 2020 года реальная годовая процентная ставка (РГПС) по микрокредитам уменьшилась с 54 000% до 28 671% годовых.

Средняя указанная в договорах РГПС составляет 22 679% годовых. Однако, рассчитанная аналитиками по методике НБУ средняя РГПС составляет 28 671% годовых, то есть в среднем компании-кредитодатели взимают больше, чем они указывают в договорах, добавили в USAID.

"Первая волна исследования показала, что финансовые компании насчитывают чрезвычайно высокие процентные ставки. Средний размер РГПС, рассчитанный по методике НБУ (метод сложных процентов), составил более 54 000% годовых. В ходе второй волны исследования рассчитанный аналитиками средний размер РГПС по договорам составил более 28 000% годовых, что лучше, но все же ставки являются ростовщическими", — рассказали в USAID.

Как менялись проценты по микрокредитам:

С 8 января 2021 года кредитодатели, предоставляющие микрокредиты, обязаны рассчитывать реальную годовую процентную ставку и включать информацию об РГПС в договоры и рекламные материалы.

С 13 февраля начала действовать новая методика расчета РГПС, разработанная НБУ. У финансовых компаний было три месяца для того, чтобы привести свои расчеты в соответствие с методикой НБУ.

13 июля 2021 года Национальный банк определил порядок осуществления надзора за соблюдением кредитодателями, новыми кредиторами и коллекторскими компаниями законодательных требований по взаимодействию с потребителями и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности.

14 июля 2021 года, в Украине вступил в силу закон, регулирующий работу коллекторских компаний.

7 октября 2021 года Национальный банк Украины утвердил требования к раскрытию небанковскими финансовыми учреждениями полной информации об услуге потребительского кредитования и полной стоимости кредита для потребителя.

Автор: Елена Коваленко