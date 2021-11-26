79% украинцев считают, что детей должны учить распоряжаться своими деньгами в школе.

За последние три года индекс финансовой грамотности украинцев вырос до 12,3 балла по сравнению с 11,6 балла в 2018 году.

Как сообщила пресс-служба Национального банка, об этом свидетельствуют результаты исследования "Финансовая грамотность, финансовая инклюзия и финансовое благосостояние в Украине в 2021 году".

Читайте такжеЦифровизация в образовании. Зачем в украинских школах электронные журналы и дневники

"По сравнению с другими странами по показателю индекса финансовой грамотности Украина находится на одном уровне с Болгарией и Хорватией, оставив позади Грузию (12,1 балла), Румынию (11,2 балла) и даже Италию (11,1 балла)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самый высокий уровень финансовой грамотности зафиксирован у украинцев в возрасте 25-34 лет (12,7 балла) и 30-59 лет (12,6 балла). Наименее финансово осведомленной является молодежь в возрасте 18-19 лет (10,1 балла) и люди старше 60 лет (11,6 балла).

В Украине общий индекс финансовой грамотности не показал различия по полу – украинские мужчины и женщины одинаково осведомлены в финансовых вопросах (12,3 и 12,2 балла соответственно).

"Однако существует непосредственная зависимость между уровнем финансовой грамотности и наличием образования: чем выше уровень образования, тем выше балл финансовой грамотности. Общий балл украинцев со средним специальным образованием (техникум) составляет 11,9 балла, с высшим образованием – 13,3 балла", - говорится в сообщении.

В целом, как говорится в сообщении, исследование показало, что украинцы больше сосредоточены на краткосрочных планах и расходовании, а не на сбережении денежных средств. Уверенность в будущем пенсионном обеспечении чувствует каждый пятый украинец. Население с наименьшими доходами больше рассчитывает на пенсию от государства, а с более высокими – на сбережения, продолжение трудовой деятельности даже после наступления пенсионного возраста или другие источники финансирования.

При этом 79% украинцев считают, что детей должны учить распоряжаться своими деньгами в школе.

Опрос проводился в августе 2021 г. методом CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing). Всего было опрошено 2040 респондентов в возрасте 18-79 лет. При такой выборке погрешность не превышает 2,2%.

Из исследования изъята Автономная Республика Крым и г. Севастополь, а в Донецкой и Луганской области опрос проводился только на территориях, контролируемых Украиной.

Финансовая грамотность в Украине:

По состоянию на октябрь 2021 года около ста тысяч украинцев ежегодно становились жертвами мошенников из-за финансовой безграмотности.

Автор: Богдан Слуцкий