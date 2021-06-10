Казино посетили уже тысяча уникальных клиентов.

Первое в Украине легальное казино Billionaire за первые 30 дней работы создало 150 официальных рабочих мест и уплатило 90 млн грн в государственный бюджет, из которых 72 млн грн – за основную лицензию на ведение игорного бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили директор казино Billionaire Юрий Пилипенко и директор казино по работе с клиентами Андрей Пархоменко.

Кроме того, компания заплатила 4,2 млн грн за лицензию на 4 стола с кольцом рулетки, 6,48 млн грн – за 12 столов без рулетки и около 10 млн грн – за лицензию на 50 слот-автоматов.

Также Пилипенко отметил, что за первый неполный месяц работы казино получило доход в 6-7 млн грн.

"За неполный май доход составил от 6 до 7 млн грн. Это немного, но это только начало", - сказал он.

Как сообщил Пархоменко, казино посетили уже тысяча уникальных клиентов.

"У нас уже есть тысяча людей, которые посетили наше заведение… 60 процентов из них – иностранцы. Преимущественно из стран Ближнего Востока (Кувейт, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты), Узбекистана, Казахстана", - сказал он.

Пархоменко подчеркнул, что желающих приехать в Украину из других стран и поиграть в казино еще больше, но из-за того, что с рядом стран у Украины существуют определенные визовые ограничения, многие игроки просто не могут приехать в Киев.

Представители казино заявили, что кроме решения проблем въезда в страну иностранцев государство должно принять налоговые изменения в части установки минимального размера выигрыша, с которого будет взиматься налог.

"Мы надеемся, что с принятием изменений в Налоговый кодекс №2713 эта ситуация изменится. Будет введено понятие "минимального выигрыша", и это поможет привлечь больше иностранных туристов", - сказал Пилипенко.

По его словам, сегодняшняя модель предусматривает, что игрок, даже не играя, а только поменяв деньги на фишки, должен платить налог.

Представители казино призвали власти решить вопрос теневого игорного бизнеса, который мешает развитию легального бизнеса.

В то же время топ-менеджеры казино подчеркнули, что даже в этих условиях планируется открытие еще одного казино Billionaire в Киеве.

Как сообщал УНИАН, в июле 2020 года Верховная Рада приняла закон о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (№2285-д). В частности, законом допускается размещение казино исключительно на территории гостиниц категории "пять звезд" в Киеве. Для других населенных пунктов, кроме Киева, размещение казино разрешено на территории зданий, где расположены отели категории "четыре и пять звезд".

В сентябре прошлого года Кабинет министров создал Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей.

Справка УНИАН. Казино премиум-сегмента Billionaire было открыто в мае 2021 года в отеле InterContinental Kyiv. Казино имеет площадь 500 кв. м.

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Автор: Иван Бойко