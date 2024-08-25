Для назначения набавок не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд.

В 2024 году пожилые украинцы смогут получить надбавки к пенсиям. Дополнительные выплаты предусмотрены законодательством. Речь идет о возрастных надбавках к пенсии. Они назначаются лицам, достигшим 70 лет. Размер такой доплаты зависит от возраста пенсионера и "растет" каждые 5 лет.

По данным Пенсионного фонда, предусмотрены следующие доплаты:

лицам от 70 до 74 лет включительно – ежемесячно получают дополнительно до 300 гривень;

от 75 до 79 лет включительно – до 456 гривень;

от 80 лет – до 570 гривень.

Указанные доплаты к основной пенсии выплачиваются с месяца, в котором зафиксирован день рождения. Для при значения набавок не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд.

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Стоит отметить, что возрастную надбавку назначают гражданам, если их пенсионная выплата меньше 10 340,35 грн.

Пенсии в Украине

Пенсии в Украине могут начислять иначе – в Кабмине хотят ввести накопительное пенсионное обеспечение. Соответствующий проект закона (№9212) из Верховной Рады вернули на доработку, а затем правительство внесло в него рекомендованные правки. Законопроект о пенсиях могут быть внесены в парламент в сентябре.

Ранее УНИАН писал, что право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста - 60, 63 или 65 лет. Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев, в 2028 году он составит 35 лет.

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