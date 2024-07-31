Услуга будет актуальной для тех, кто желает подать заявление, но не имеет возможности получить КЭП.

На портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины реализована возможность оформления пенсии с помощью "Дія.Підпису". Услуга будет актуальной для тех, кто желает подать заявление на назначение пенсии, но не имеет возможности получить квалифицированную электронную подпись (КЭП), сообщила пресс-служба ПФУ.

Отмечается, что для этого нужно быть зарегистрированным пользователем мобильного приложения "Дія", активировать "Дію.Підпис" и заранее подготовить отсканированные копии необходимых документов.

Учитывайте требования к копиям документов: изготавливаются из оригиналов документов; должны быть цветными, четкими и читабельными; сохранены в форматах JPG или PDF; размер каждого файла не должен превышать 1 МБ; названия должны соответствовать виду отсканированного документа.

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ПФУ предоставляет алгоритм использования сервиса с помощью "Дія.Підпису":

в правом верхнем углу нужно нажать кнопку "Вход" и выбрать опцию войти в систему через "Дія.Підпис";

в новом открывшемся окне нажать кнопку "Получить код для входа";

отсканировать QR-код, который появится на экране, с помощью опции сканирования в приложении "Дія" и на телефоне нажать кнопку "Подтвердить";

активировать "Дія.Підпис", передвинув кнопку активации в крайнее правое положение;

подтвердить личность через проверку по фото, руководствуясь подсказками телефона, и нажать " Далее".

Далее". ввести на телефоне пятизначный код для наложения "Дія.Підпису";

если все шаги пройдены успешно, запрос на авторизацию через Дія.Підпис для входа на портал ПФУ будет подтвержден и на экране телефона появится соответствующая надпись;

вход в личный кабинет на портале ПФУ будет выполнен автоматически;

далее в личном кабинете на портале в разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии";

выбрать вид пенсии и дать ответы на вопросы анкеты для заполнения атрибутов обращения;

прикрепить копии необходимых документов и нажать кнопку "Сформировать заявление";

для завершения всех операций подписать заявление с помощью "Дія.Підпису" и отправить в ПФУ.

Пенсии в Украине

Украинцам доступен инструмент покупки страхового стажа. Это поможет получать более высокую пенсию в будущем. На сайте Пенсионного фонда есть простой инструмент, который позволяет это сделать всего за несколько шагов.

Некоторым украинцам не засчитают часть трудового стажа, который необходим для выхода на пенсию. С такими трудностями могут столкнуться те, кто работал на Российскую Федерацию.

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