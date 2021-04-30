Комиссия по регулированию азартных игр не выдала отелю "Днепр" разрешение на проведение азартных игр.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей отказалась выдавать отелю "Днепр" разрешение на проведение азартных игр.

Об этом говорится в решении комиссии.

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Отказ в Комиссии обосновали невозможностью установить соответствие помещений отеля "Днепр" требованиям закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

В частности в решении указано, что адреса помещений в заявлении для проведения азартных игр и в свидетельстве об присвоении отелю категории не соответствуют адресу в свидетельстве о праве собственности и в этажном плане на здание.

Также в КРАИЛ добавили, что помещение, указанное под игорное заведение, имеет другую площадь по сравнению с указанным в журнале подсчетом площади жилого дома с нежилыми помещениями.

Это не позволило Комиссии установить, есть ли в наличии у отеля "Днепр" необходимые 300 квадратных метров для открытия зала с игровыми автоматами.

Что этому предшествовало

15 июля 2020 отель "Днепр" был продан на аукционе за 1,11 млрд гривен. Покупателем на торгах стало ООО "Смартленд". Эта компания зарегистрирована в 2013 году и занимается предоставлением в аренду и эксплуатацией собственного и арендуемого имущества.

23 июля один из основателей киберспортивной команды NaVi Александр Кохановский заявил, что победил на аукционе по продаже отеля "Днепр" вместе с партнерами и инвесторами. "Мы превратим его в первый отель в мире, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов", — заявил он. В одном из интервью, отвечая на вопрос о том, связана ли покупка отеля с легализацией в Украине игорного бизнеса, Кохановский сказал: "Мы об этом совершенно не думали".

В декабре 2020 года собственники отеля "Днепр" подали заявки на регистрацию торговых марок Dnipro Casino и Казино Дніпро.

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Автор: Елена Коваленко